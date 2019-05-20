Libération: Зеленский как поезд без машиниста — то ли в Москву едет, то ли в Вашингтон

Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины, благодаря обещаниям радикальных перемен. Однако, как пишет Libération, он старался избегать выступлений перед народом, а его партия «Слуга народа» совсем новая. Так что только теперь, после инаугурации, украинцы начнут по-настоящему узнавать своего президента.

Владимир Зеленский был избран президентом Украины, благодаря обещаниям изменить судебную систему страны, так что ему придётся принимать меры, пишет Libération. Однако, по словам автора статьи, на видео, где Зеленский говорит о том, почему инаугурацию назначили на 20 мая, он выглядит уставшим, хотя к тому времени ещё даже не вступил в должность. Впрочем, даже в таком заявлении у него не обошлось без воинственности по отношению к украинскому парламенту, которому он предрекает конец эпохи.



Своим успехом Зеленский во многом обязан запросу на радикальное обновление политического класса в стране. От него ожидают, что он обеспечит независимость судебной системы и беспристрастность государственных институтов, что не удалось его предшественнику.



И хотя с мотивацией новой команды всё ясно, пишет автор статьи, её средства ограничены. Так, у партии Зеленского нет даже никакой парламентской фракции. Но 38% украинцев поддержали идею проведения досрочных выборов.



Автор статьи отмечает, что партия Зеленского «Слуга народа» похожа на партию Макрона «Вперёд!», и за неё готовы проголосовать 40% украинцев. При этом, по мнению журналиста, решающее воздействие на Зеленского будут оказывать те, кто его поддерживал. И в первую очередь — олигарх Игорь Коломойский. Пространство для манёвра Зеленского также будет определяться тем, какие альянсы ему удастся заключить. Так, многие союзники Порошенко уже заявили о своём намерении идти на новые парламентские выборы.



Первым делом Зеленский займётся аудитом государства, чтобы понять ситуацию, считают эксперты. По их мнению, команда нового президента уже, вероятно, в тайне подготовила законопроекты и указы, призванные укрепить верховенство права.



Но при этом Зеленскому придётся отвечать и на давление со стороны России, пишет автор статьи. Он говорит о новых торговых и энергетических санкциях, а также о том, что для жителей Восточной Украины упростили процедуру получения российского паспорта. Зеленский обещал прореагировать, но пока неясно как.



«Владимир Зеленский — это «Восточный экспресс» из Агаты Кристи без машиниста. Ближайшая остановка будет в Вашингтоне или в Москве? Никто не знает», — приводит автор статьи мнение журналиста Виталия Портникова.



Во время предвыборной борьбы и после победы Зеленский по минимуму обращался к народу, и в основном делал это с помощью видеозаписей. Кто-то называет Зеленского даже «виртуальным президентом», за которым стоят тайные силы. И только после инаугурации украинцы начнут узнавать своего нового президента по-настоящему, предвещает Libération.