Вести: послы G7 попросили Порошенко плавно передать власть

Послы «Большой семёрки» на Украине призвали Петра Порошенко к плавной передаче власти новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. Как передают «Вести», дипломаты также приветствовали достижения Порошенко и обменялись с ним мнениями относительно прогресса, который необходимо обеспечить в дальнейшем.

Главы дипломатических представительств стран G7 на Украине призвали президента Петра Порошенко к плавной передаче власти новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. Как пишут «Вести», об этом сообщается в Twitter-аккаунте «Послы G7 за реформы на Украине».

«Послы G7 сегодня встретились с президентом Порошенко, чтобы обсудить прогресс, осуществлённый в сфере реформ за время его президентства. Они приветствовали достижения президента Порошенко и обменялись с ним мнениями относительно прогресса, который необходимо обеспечить в дальнейшем», — говорится в сообщении.

Также послы «Большой семёрки» призвали Порошенко провести плавную передачу власти. По мнению дипломатов, это позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ. Пётр Порошенко в свою очередь призвал страны «Большой семёрки» и ЕС продолжить поддержку Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Я обращаюсь к вам с просьбой продолжить поддержку Украины, особенно учитывая ситуацию с безопасностью. Продолжить поддержку нашей страны на пути реформ. Это является чрезвычайно важным», — отметил украинский президент.