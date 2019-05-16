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Вести: послы G7 попросили Порошенко плавно передать власть

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Послы «Большой семёрки» на Украине призвали Петра Порошенко к плавной передаче власти новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. Как передают «Вести», дипломаты также приветствовали достижения Порошенко и обменялись с ним мнениями относительно прогресса, который необходимо обеспечить в дальнейшем.
Вести: послы G7 попросили Порошенко плавно передать власть
Reuters
Главы дипломатических представительств стран G7 на Украине призвали президента Петра Порошенко к плавной передаче власти новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому. Как пишут «Вести», об этом сообщается в Twitter-аккаунте «Послы G7 за реформы на Украине». 
 
«Послы G7 сегодня встретились с президентом Порошенко, чтобы обсудить прогресс, осуществлённый в сфере реформ за время его президентства. Они приветствовали достижения президента Порошенко и обменялись с ним мнениями относительно прогресса, который необходимо обеспечить в дальнейшем», —  говорится в сообщении.
 
Также послы «Большой семёрки» призвали Порошенко провести плавную передачу власти. По мнению дипломатов, это позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ. Пётр Порошенко в свою очередь призвал страны «Большой семёрки» и ЕС продолжить поддержку Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента.
 
«Я обращаюсь к вам с просьбой продолжить поддержку Украины, особенно учитывая ситуацию с безопасностью. Продолжить поддержку нашей страны на пути реформ. Это является чрезвычайно важным», — отметил украинский президент.  
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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