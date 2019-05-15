СТРАНА.ua: Порошенко подписал закон о тотальной украинизации

Пётр Порошенко подписал скандальный языковой закон, который называют документом о тотальной украинизации. Как пишет «СТРАНА», Порошенко подчеркнул, что «этот закон никак не затрагивает ни одного языка нацменьшинств, проживающих на Украине».

Президент Украины Пётр Порошенко подписал скандальный языковой закон. Как передаёт «СТРАНА», подписание закона прошло в присутствии спикера Верховной рады Андрея Парубия.

«Сегодня в этот исторический день для меня большая гордость и высокая честь поставить подпись на этом документе», — заявил Порошенко.

Президент отметил, что данный закон, как свидетельствуют результаты голосования, объединил Верховную раду, а не наоборот, как того многие опасались. По его словам, против закона выступили только пророссийские политические силы. Он поблагодарил лично председателя Рады Андрея Парубия за активные усилия, который тот приложил для принятия закона.





«Сегодня подписанием закона о функционировании украинского языка как государственного мы совершаем один из главных актов для сохранения украинской государственности», — заявил Порошенко.

Он подчеркнул, что «этот закон никак не затрагивает ни одного языка нацменьшинств, проживающих на Украине».

Украинское издание также напоминает, какие нормы содержит новый языковой закон и почему его называют документом о тотальной украинизации.

Украинский язык предлагают сделать обязательным в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. Закон не запрещает прямым образом использование русского языка в сфере образования, но русский не входит ни в перечень официальных языков ЕС, ни в языки коренных народов, которым даются различные послабления.

Все культурно-массовые мероприятия также хотят обязать проводить исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке.

Украинский язык также позиционируется как главный язык книгопечатания и издательской деятельности и киноиндустрии.

Украинский язык становится обязательным для всех СМИ. Например, для печатных изданий возможен выход на других языках, если половина тиража издаётся на украинском языке.

В сфере обслуживания (магазины, рестораны, салоны красоты, парикмахерские, автомойки и прочее) для персонала также является обязательным использование украинского языка.

Обязательно использование украинского языка в медицинской сфере. Однако допускается обслуживание лиц, которые обращаются за медпомощью на других языках, но в случае соглашения обеих сторон.

Создаётся такой орган, как Уполномоченный по защите государственного языка, который будет контролировать соблюдение языковой политики, и Национальная комиссия по стандартам украинского языка, которая будет определять необходимый уровень владения им для занятия определённых постов и должностей, а также получения гражданства.

При этом, как отмечают журналисты, из текста документа исчезла норма об обязательном владении украинским языком для депутатов Верховной рады.