NYT: Джулиани отправится в Киев, чтобы «помочь Трампу и навредить Байдену»

Вскоре адвокат американского президента Рудольф Джулиани планирует посетить Украину, чтобы встретиться с будущим лидером страны Владимиром Зеленским, сообщает The New York Times. По словам издания, юрист хочет добиться, чтобы официальный Киев не прекращал текущие расследования, которые могут способствовать переизбранию Трампа и «дискредитировать» фаворита среди кандидатов от Демократической партии — бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В ближайшие дни личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани планирует посетить украинскую столицу. Он хочет встретиться с недавно избранным президентом страны Владимиром Зеленским, чтобы добиться проведения расследований, которые сулят выгоду Белому дому, пишет The New York Times.

По словам издания, Джулиани интересуют два дела. Первое касается начала расследования «российского вмешательства» в американские выборы президента 2016 года, которым занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. Второе — связей сына бывшего вице-президента США Джо Байдена с газовой компанией украинского олигарха.

Джулиани задумал «устроить невероятное зрелище». Адвокат президента будет добиваться от иностранного правительства, чтобы оно провело расследования, которые, как надеются в Белом доме, помогут Трампу переизбраться, утверждает The New York Times.

«Мы не вмешиваемся в выборы, мы вмешиваемся в расследование, на что мы имеем полное право», — заявил Джулиани в интервью The New York Times, отвечая на вопрос о сходстве его инициативы с расследованием спецпрокурора США. «В этом нет ничего незаконного», — добавил он.

«Я попрошу их (украинские власти. — ИноТВ) провести расследование, которым они уже занимаются и которое другие люди призывают их прекратить. Я собираюсь объяснить им, почему они не должны его прекращать. Потому что эта информацию будет очень-очень полезной для моего клиента, и, возможно, окажется полезной для моего государства», — пояснил юрист.

Издание отмечает, что Джулиани и небольшая группа союзников главы Белого дома на протяжении нескольких месяцев пытаются привлечь внимание общества к украинским расследованиям. Их цель — «дискредитировать» работу спецпрокурора Роберта Мюллера, «скомпрометировать» дело в отношении бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и потенциально «нанести ущерб» Джо Байдену, который является фаворитом среди кандидатов в президенты от Демократической партии.

Упомянутые в статье расследования были начаты при действующем президенте Украины Петре Порошенко. Его преемник Зеленский заявлял, что хотел бы заменить генпрокурора Юрия Луценко, который курировал эти дела и несколько раз обсуждал их на встречах с Джулиани.

«Я собираюсь рассказать ему (Зеленскому. — ИноТВ), что мне известно о людях, которые его окружают, и о том, насколько важно провести полное и справедливое расследование», — отметил юрист.

Джулиани также сообщил, что президент США полностью поддерживает его поездку на Украину. Вместе с тем адвокат отказался пояснять изданию, согласовал ли он с Трампом свою встречу с Зеленским.

Ранее и сам Трамп обращал внимание на то, что бывший вице-президент США приложил руку к отстранению украинского генпрокурора, который интересовался деятельностью олигарха, платившего деньги сыну Байдена Хантеру. Кроме того, глава государства пытался подогреть интерес к сообщениям, что в 2016 году официальные представители Киева стремились помочь Хиллари Клинтон, сделав акцент на бизнесе Манафорта на Украине, в результате чего последнему пришлось покинуть пост главы предвыборного штаба Трампа, напоминает The New York Times.