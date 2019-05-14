112 Украина Оригинал

112: Порошенко наградил Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинский президент Пётр Порошенко наградил президента Европейского совета Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого. Как передаёт «112 Украина», Порошенко поблагодарил Туска «за глубокое понимание и надёжную поддержку Украины и украинцев на пути возвращения в единую семью европейских народов и отстаивания суверенитета и территориальной целостности Украины».
112: Порошенко наградил Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого
Reuters
Президент Украины Пётр Порошенко вручил орден Ярослава Мудрого президенту Европейского совета Дональду Туску. Как передаёт «112 Украина», об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.
 
«Горд возможностью наградить большого друга Украины, президента Европейского совета Дональда Туска высокой государственной наградой — орденом Ярослава Мудрого», — отметил Порошенко.
 
Украинский президент также поблагодарил Туска «за глубокое понимание и надёжную поддержку Украины и украинцев на пути возвращения в единую семью европейских народов и отстаивания суверенитета и территориальной целостности Украины».
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
112 Украина Украина Европа
теги
Дональд Туск Петр Порошенко Польша Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров