112: Порошенко наградил Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого

Украинский президент Пётр Порошенко наградил президента Европейского совета Дональда Туска орденом Ярослава Мудрого. Как передаёт «112 Украина», Порошенко поблагодарил Туска «за глубокое понимание и надёжную поддержку Украины и украинцев на пути возвращения в единую семью европейских народов и отстаивания суверенитета и территориальной целостности Украины».
Президент Украины Пётр Порошенко вручил орден Ярослава Мудрого президенту Европейского совета Дональду Туску. Как передаёт «112 Украина», об этом Порошенко написал на своей странице в Facebook.
«Горд возможностью наградить большого друга Украины, президента Европейского совета Дональда Туска высокой государственной наградой — орденом Ярослава Мудрого», — отметил Порошенко.
Украинский президент также поблагодарил Туска «за глубокое понимание и надёжную поддержку Украины и украинцев на пути возвращения в единую семью европейских народов и отстаивания суверенитета и территориальной целостности Украины».
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