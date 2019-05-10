Kresy.pl: новый закон о языке дискриминирует венгров больше, чем русскоязычных украинцев

Новый украинский закон о языке адресован прежде всего нескольким миллионнам русскоязычных граждан Украины — он должен побудить либо принудить их перейти на украинский язык, рассказывает Kresy.pl. При этом польский портал отмечает, что эта ситуация, возможно, опаснее для более маленького и более уязвимого 150-тысячного венгерского меньшинства и его традиций.

Новый украинский закон о языке сильно дискриминирует национальные меньшинства, включая венгров и поляков, проживающих на Украине, пишет kresy.pl.

Новый закон, принятый украинским парламентом, за исключением личных телефонных разговоров и религиозных обрядов, будет требовать использования украинского языка практически во всех сферах общественной жизни, отмечает польский портал.

Это также касается образования. На практике это будет означать, что дети из семей национальных меньшинств смогут учиться на своём родном языке только на протяжении первых четырёх классов. Уходящий президент Петр Порошенко намерен подписать закон ещё перед окончанием своего президентского срока, однако избранный президент Владимир Зеленский подверг его критике и заявил о внесении в него поправок.

Этот закон адресован, прежде всего, нескольким миллионнам русскоязычных граждан Украины, и он должен побудить или принудить их перейти на украинский язык. Эта ситуация, однако, более опасная для маленького и более уязвимого венгерского меньшинства, подчёркивает портал.

В последнее годы, несмотря на декларируемые Киевом хорошие отношения с ЕС, для 150-тысячного венгерского общества, которое проживает в основном вдоль границы Закарпатья не наступили ощутимые перемены.

Время покажет, пойдёт ли Украина и далее путём возрождаемого национализма, или она найдёт более сбалансированный, демократический сценарий, в котором местные традиции и этнические группы будут уважать.

Новый закон пока что не вызвал серьёзную реакцию польских властей, резюмирует kresy.pl.