Rheinische Post Оригинал

RP: в паспортном споре с Москвой Киев рассчитывает на санкции Берлина

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В споре об упрощённой выдаче украинцам российских паспортов Киев надеется, что Германия всё же «подстрахует» Украину и ужесточит санкции против России, пишет Rheinische Post. Об этом заявил украинский лидер Пётр Порошенко в телефонном разговоре с главой немецкого правительства Ангелой Меркель.
RP: в паспортном споре с Москвой Киев рассчитывает на санкции Берлина
Reuters

В споре об упрощённой выдаче украинцам российских паспортов Киев надеется, что Германия всё же «подстрахует» Украину, пишет Rheinische Post.

Об этом заявил действующий президент Украины Пётр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель, поясняет немецкая газета.

По словам украинского лидера, Берлин должен поддержать украинское государство и ужесточить штрафные меры против Российской Федерации в качестве ответа на подписание Кремлём так называемых указов о паспортах.

Недавно, напоминает Rheinische Post, президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины процедуру получения российского гражданства. Украина и западные страны резко раскритиковали подобный шаг Москвы. Более того, Киев попросту не собирается признавать новые российские паспорта, выданные украинцам.

«В свою очередь, в Кремле пообещали и дальше выдавать российское гражданство, несмотря на это», — отмечает немецкое издание.

В ходе телефонного разговора с Ангелой Меркель непереизбранный на второй срок президент Украины также поблагодарил главу немецкого правительства «за особое внимание к ситуации на Украине — и в первую очередь к вопросу восстановления территориальной целостности».

Впрочем, уже с 2014 года Германия и Франция — «по большей части безуспешно» — выступают посредниками в урегулировании конфликта между украинскими войсками и «пророссийскими сепаратистами» на востоке Украины, подчёркивает Rheinische Post.

Что касается самого Петра Порошенко, то три недели назад он проиграл во втором туре президентских выборов комику Владимиру Зеленскому. Когда же ещё действующий президент Украины сложит свои полномочия, пока неясно, заключает издание.

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