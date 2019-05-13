Вести: команда Зеленского записала видеопетицию о роспуске Рады

Команда Владимира Зеленского обнародовала видеопетицию о роспуске парламента. Как передают «Вести», в описании видео говорится, что после миллиона просмотров новоизбранный президент обратит внимание на этот вопрос в первую очередь.
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала петицию о роспуске парламента. Как пишут «Вести», видеоролик опубликован на YouTube-канале «Зе!Президент».
«Первая видеопетиция готова! Мы спросили у людей на улице, что они думают насчёт роспуска Верховной рады. А сейчас спрашиваем вас: оставить или распустить? Напоминаем, что после миллиона просмотров новоизбранный президент обратит внимание на этот вопрос в первую очередь», — говорится в описании.
В самом видео участник «Лиги смеха» Руслан Ханумак спрашивает прохожих на улицах Киева, нужно ли распустить парламент как можно скорее или стоит подождать до осени. Большинство опрошенных с той или иной аргументацией высказывается за немедленный роспуск Рады.
«Если вы поддерживаете роспуск Рады — ставим лайк, если не поддерживаете — ставим дизлайк. Это большая ответственность, которую мы должны водрузить на наши плечи. И мы это сделаем», — заявил в конце видео Ханумак.
Как напоминает издание, Конституцией Украины установлены основания для роспуска парламента: если в течение месяца фракции не сформировали коалицию; если в течение 60 дней после отставки правительства не назначен новый состав; если народные депутаты месяц не собираются на пленарные заседания.
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