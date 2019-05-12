WP: Зеленский опасается, что его втянут во внутриполитическую игру США

Окружение Дональда Трампа в последнее время уделяет повышенное внимание Украине и деятельности на её территории кандидата в президенты США Джо Байдена. Поэтому сторонники Владимира Зеленского не хотят иметь к внутренней политической игре в США никакого отношения, пишет The Washington Post. Как отмечает газета, хотя в Киеве и считают американскую поддержку ключевым фактором сдерживания Владимира Путина, Украина хотела бы остаться в стороне от этой «опасной войны».

Дональд Трамп и его ближайшее окружение уделяют всё больше внимания Украине, которая может сыграть роль ловушки для кандидата в президенты США Джо Байдена и других демократов, однако украинские чиновники, которые в ближайшее время возьмут власть в свои руки, посылают Вашингтону совсем иной сигнал: «Не втягивайте нас в это дело», пишет The Washington Post.

Сторонники избранного президента Украины Владимира Зеленского сообщили в интервью газете, что опасаются, что их втянут во внутренний политический конфликт в США, который потенциально может навредить Киеву.

В пятницу адвокат Трампа Рудольф Джулиани отказался от намерения совершить поездку на Украину с целью призвать власти этой страны начать расследование в отношении деятельности сына Байдена Хантера, который занимал пост в совете директоров одной украинской газовой компании.

Подобное решение Джулиани принял из-за наличия, по его словам, «врагов» Трампа в команде Зеленского — комика, который в прошлом месяце одержал победу на выборах над Петром Порошенко. В то же время многие украинские чиновники считают американскую поддержку ключевым фактором, мешающим президенту России Владимиру Путину «и дальше захватывать их территорию». Кроме того, западные дипломаты в Киеве беспокоятся, что не имеющий серьёзного политического опыта Зеленский не сможет на равных вести переговоры с Путиным.

Член украинского парламента и видный сторонник Зеленского Сергей Лещенко полагает, что Украину пытаются втянуть «в опасную игру». При этом один из людей в ближайшем окружении Зеленского, который пожелал остаться неназванным, сообщил, что избранный президент считает это возможное расследование внутренним американским делом и не хочет, чтобы оно отвлекало его от его текущих вопросов.

«Это определённо не наша война, — заявил источник газеты. — Нам нужно держаться от этого дела как можно дальше».

Внимание Трампа и Джулиани привлекло расследование, в котором оказалась замешана украинская газовая компания, в совете директоров которой присутствовал Байден-младший, в то время как его отец занимал пост вице-президента США.

Джулиани также призвал украинских чиновников расследовать дело о возможном сотрудничестве между Национальным комитетом Демократической партии и украинским правительством в 2016 году, которое ставило перед собой целью поиск компрометирующей информации на бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта.

«Я хочу не дать этому ворью похоронить это дело во второй раз. Речь идёт о коррупционном соглашении между американскими чиновниками Демократической партии и украинскими чиновниками, которое ставило перед собой цель найти компромат на республиканцев, — заявил адвокат. — Я позабочусь, чтобы в ходе этого расследования ничто не осталось в тайне».

Зеленский никак официально не прокомментировал заявления Джулиани о возможном визите. Источник издания в ближайшем окружении избранного президента также сообщил, что никаких запросов на встречу от адвоката Трампа не поступало.

«Ни Владимир, ни его окружение не враги Америке или её президенту, — отметил источник газеты. — Мы не хотим, чтобы всё сводилось к подобным обвинениям».