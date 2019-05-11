Hill: адвокат Трампа передумал ехать на Украину и расследовать деятельность Байдена

Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани отказался от намерения посетить Украину, чтобы добиться расследования деятельности кандидата в президенты США Джо Байдена на территории этой страны, пишет The Hill. Как отмечает газета, многие демократы сочли, что Джулиани в преддверии выборов пытается заручиться поддержкой иностранного правительства. Сам же адвокат объяснил, что отказался от поездки, «чтобы исключить любой политический подтекст».

Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани изменил свою позицию и заявил, что не поедет на Украину, где собирался добиваться проведения расследования в отношении кандидата в президенты США Джо Байдена, пишет The Hill.

О своём решении Джулиани сообщил в пятницу в эфире канала Fox News, также обвинив демократов в том, что они пытаются «раскрутить» эту историю.

«По моему мнению, я наткнулся на группу людей, которые являются врагами президента, и в некоторых случаях врагами Соединённых Штатов. Кроме того, в одном случае речь идёт об уже осуждённом человеке, который, как оказалось, помогал демократам во время выборов 2016 года», — заявил он, не уточнив, кого именно имеет в виду.

Новость об этом решении юриста появилась через несколько часов после того, как Трамп в интервью Politico сообщил, что планирует обсудить с Джулиани эту поездку и расследование.

«Я поговорю с ним об этом до его отъезда. Мне просто любопытно», — пояснил американский лидер, добавив, что «подробно не обсуждал» со своим адвокатом эту тему.

О своих планах съездить на Украину Джулиани впервые поведал в своём интервью The New York Times. Тогда адвокат сообщил, что собирается посетить Киев и попросить избранного президента Владимира Зеленского провести расследование, которое может пролить свет на истоки «российского расследования», а также изучить вопрос того влияния, которое бывший вице-президент Байден оказал на дела этой страны.

По мнению The New York Times, целью этой встречи была попытка подорвать доверие к расследованию спецпрокурора США Роберта Мюллера, а также дискредитировать дело, открытое в отношении бывшего главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. По некоторым данным, сторонники Трампа также ищут информацию, которая может навредить Байдену — очевидному фавориту праймериз в Демократической партии.

На прошлой неделе Джулиани призвал открыть расследование в отношении Байдена, после того как The New York Times сообщила о том, что в 2016 году бывший вице-президент якобы пригрозил отозвать кредитные гарантии суммой в $1 млрд, если Украина не сместит с должности своего генерального прокурора, который вскоре покинул свой пост. По данным газеты, младший сын Байдена — Хантер Байден — входил в совет директоров одной энергетической компании, которая попала в поле зрения генпрокурора.

Демократы в конгрессе раскритиковали Джулиани из-за намерения посетить Киев, обвинив его в попытке заручиться помощью со стороны иностранного государства. В частности, председатель комитета по делам разведки палаты представителей Адам Шифф назвал план Джулиани «аморальным, неэтичным и непатриотичным, который, однако, стал нормой».

В то же время Джулиани заявил, что не собирается ехать на Украину, «чтобы исключить любой политический подтекст». «Я уступлю и буду просто наблюдать за развитием событий», — подытожил адвокат Трампа.