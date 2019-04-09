Fox News: чтобы уйти от скандала, Байдену стоит признаться в том, что он — собака

Странное поведение бывшего вице-президента США Джо Байдена нельзя объяснить старомодностью: трогать и нюхать незнакомцев никогда не было нормой, отмечает Fox News. Однако в наши времена, когда каждый сам решает, кем он себя ощущает, Байден может просто объявить себя собакой, и это всё объяснит, уверяет телеведущий Грег Гатфелд.

Для Джо Байдена эта неделя была либо плохой… либо плохой. Вот как он высказывается на тему недавних споров о своих блуждающих руках… Ха-ха-ха! Нельзя не признать, что он просто очарователен, когда охвачен эмоциями. Но давайте перейдём к фрагменту, где он рассказывает о своей проблеме.



ДЖО БАЙДЕН, бывший вице-президент США: …мои жесты поддержки и поощрения в адрес женщин и некоторых мужчин заставили их почувствовать себя неуютно… Я никогда не считал политику чем-то холодным и стерильным, я всегда думал, что это установление связи с людьми: как я уже говорил, это рукопожатие, рука на плече, объятие. И просто немыслимо, чтобы я был неспособен привыкнуть к тому, что личное пространство — это важно, важнее, чем когда-либо. Я привыкну.



Знаете, было бы лучше, если бы он при этом был в атласной пижаме и, может быть, курил трубку… Но вот, пожалуйста! Он признаётся, но не извиняется. Он просто ссылается на то, что времена изменились.



ДЖО БАЙДЕН: Общественные нормы начали меняться, произошёл сдвиг, и границы, защищающие личное пространство, стали иными. И я это понимаю. Понимаю.



Он понимает! Похоже, что Джо помнит какое-то особенное время или место, для которого нюханье волос и соприкосновение носами при встрече с незнакомцами было нормой. Думаю, мы знаем, как это называется. Площадка для выгула собак!



Итак, у меня есть возможное решение для Джо в наш век самоопределения. Если сегодня каждый может выбирать свои биологические свойства: расу и пол, — что мешает выбирать свой биологический вид? Если можно осознавать себя как представителя другой расы, разве Джо не может осознавать себя собакой? А? Билл Клинтон почти всю жизнь так и делал! Некоторые уже проложили путь для Джо. Например, этот парень.



ГОЛОС ЗА КАДРОМ: Чтобы жить проще, один мужчина переделал себя в козла. Он жил козлиной жизнью, скитаясь по холмам вместе со стадом. Но зачем кому-то идти на такие крайности, чтобы быть козлом? «Я полагаю, дело в том, что человеческая жизнь может быть очень трудной, тягостной и просто полной стресса».



Так что будь козлом. Будь козлом. И он не один такой, есть целая группа людей, которые теперь считают себя другими существами. Такого вам не покажут в «Специальном репортаже». Или покажут?



Итак, вот решение для вас, Джо: вы — золотистый ретривер.



Дата выхода в эфир 07 апреля 2019 года.