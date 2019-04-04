NBC: Байден ответил на обвинения и из предвыборной гонки не выйдет

Бывший вице-президент США Джо Байден ответил на обвинения женщин в неуместном поведении в Twitter. На этот проступок уже отреагировали действующий президент Дональд Трамп и несколько потенциальных кандидатов. Примечательно, что отказываться от президентской гонки Байден не намерен.

Сегодня возможная предвыборная кампания Джо Байдена под угрозой. Он опубликовал в Twitter это видео.



ДЖО БАЙДЕН, бывший вице-президент США: Сегодня я хочу поговорить о жестах поддержки и ободрения, которые я сделал по отношению к женщинам и некоторым мужчинам, заставив их чувствовать себя некомфортно.



Дома нарочито неформально он сделал заявление в ответ на обвинения со стороны четырёх женщин в неуместном физическом контакте. Речь не о приставаниях, но женщинам всё равно было не по себе.



ДЖО БАЙДЕН, бывший вице-президент США: Социальные нормы меняются — и барьеры, охраняющие личное пространство, сдвинулись. Я это понимаю, я слышу, что они говорят.



В The New York Times за одну ночь появилось сразу два новых обвинения. Одно из них выдвинула Ди Джей Хилл, которая рассказала NBC, что же произошло, когда она встретила на тот момент вице-президента на благотворительном вечере в 2012-м.



ДИ ДЖЕЙ ХИЛЛ: Рука мистера Байдена спустилась по моему плечу и начала опускаться вниз по моей спине. Это была одна из тех ситуаций, когда я подумала: «Ох, ладно, мне от этого не по себе».



NBC не верифицировали все аккаунты, но они уже подумали о президенте Трампе, который отрицал обвинения в приставаниях от нескольких женщин. Сейчас он смеётся над Байденом перед спонсорами республиканцев.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я сказал: «Генерал, поцелуйте меня». Я чувствовал себя Джо Байденом.



Кандидаты 2020-го тоже подлили масла в огонь.



БЕТО О'РУРК, бывший член палаты представителей конгресса США: Я очень рад, что у людей хватает смелости выйти из тени.



КАМАЛА ХАРРИС, сенатор США: Я им верю.



АНДРЕА МИТЧЕЛЛ: Примечательно, что Байден не извинился и не отступает, показывая, что присоединится к гонке.



Дата выхода в эфир 03 апреля 2019 года.