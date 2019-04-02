Fox News: поцелуй в затылок грозит похоронить президентские амбиции Джо Байдена

Возможный претендент на пост президента США Джо Байден оказался в центре скандала: женщина по имени Люси Флорес обвинила его в том, что он без спроса понюхал её волосы и поцеловал её в затылок. Как отмечает Fox News, другие кандидаты-демократы тут же ухватились за возможность избавиться от сильного конкурента.

Тем, кто нюхает волосы, не место в современной Демократической партии. Правила меняются быстро, но сейчас, судя по всему, дела обстоят именно так. В любом случае это не красит Джо Байдена. Имейте в виду, он — тот человек, который на протяжении многих лет, а в последнее время особенно часто, сетовал, что нравственная ткань Америки истрепалась.



ДЖО БАЙДЕН, бывший вице-президент США: Эту невидимую нравственную ткань, на которой держится общество, демократия, сейчас кромсают… Существует невидимая нравственная ткань… Существует невидимая нравственная ткань… Существует невидимая нравственная ткань… Эта невидимая нравственная ткань… Существует невидимая нравственная ткань, на которой держится любое общество. Невидимая нравственная ткань… Нравственная ткань… Нравственная ткань общества невидима, но крайне важна! Прекратить это чудовищное разрушение нравственной ткани Дональдом Трампом и республиканцами.



Нравственная ткань изнашивается, но хорошая новость в том, что кондиционер для нравственной ткани пахнет… восхитительно! Должен ли Байден воздержаться от участия в демократических праймериз? Другие кандидаты не могут определиться с ответом. Взгляните!



ЭЛИЗАБЕТ УОРРЕН, сенатор США: Я верю Люси Флорес. И Джо Байден должен дать ответ.



ВОПРОС: Ему теперь не следует баллотироваться?



ЭЛИЗАБЕТ УОРРЕН: Это пусть решает Джо Байден.



ХУЛИАН КАСТРО, бывший министр жилищного строительства и городского развития США: Знаете, я верю Люси Флорес. Пусть он сам решает, баллотироваться ему или нет.



ЭМИ КЛОБУШАР, сенатор США: Люди поднимают проблемы, и о них приходится высказываться. Это ему и предстоит делать с избирателями, если он вступит в гонку…



С нами сегодня публицист и обозреватель Марк Стайн. Одна из многих причин, по которым я рад видеть вас сегодня, заключается в том, что вы поможете мне выработать своё мнение по этому вопросу. С одной стороны, думаешь: «Он душевный человек». Я его знаю, он действительно душевный. С другой стороны, как-то много нюханья волос. И этот человек, по рассказам сотрудников секретной службы, плавал перед ними голым, даже в присутствии женщин-агентов. Есть в этом что-то немножко гаденькое. Что нам об этом думать?



МАРК СТАЙН, консервативный публицист: Знаете, Такер, существует невидимая нравственная ткань, которая изнашивается, и на ней держится платье этой дамы, сзади… Потому-то Джо Байден и сунул свой нос между её лопаток, пытаясь предотвратить дальнейший износ этой ткани!



Вы упомянули этих агентов секретной службы. Я слышал от многих уважаемых мною людей… Например, Брит Хьюм сегодня сказал, что, по его мнению, в этом нет никакого сексуального подтекста. Я думаю, это может быть правдой, но всё же не смягчающим обстоятельством.



Вы упомянули его привычку плавать голым перед женщинами — агентами секретной службы, которые присутствовали там, чтобы заслонить вице-президента от пули. И когда он снимает свои плавки и перебрасывает их через их головы, это не та пуля, которую они должны принять на себя.



Есть в этом поведении какая-то лёгкая бесцеремонность. Как в том, что делал Чарли Роуз на PBS: он являлся на генеральные репетиции раздетым. Это всё власть. Бесцеремонность. И демократы относятся к этому с полнейшим нравственным безразличием, если только это не служит их целям.



Они, то есть другие кандидаты, хотят устранить этого парня, как Трамп устранил Джеба Буша два… четыре года назад. Но у них нет Трампа, который устранил Джеба Буша одним метким оскорбительным эпитетом: «Вялый Джеб». Так что в ход идёт то, что есть. Вот почему все эти кандидаты-демократы, по сути, решили, что это и есть та пуля, которая устранит Джо Байдена.



Не думаю, что он будет баллотироваться. Потому что, я полагаю, он не захочет оправдываться за всё это до ноября следующего года.



Много же он нюхал волосы! Единственное, что меня беспокоит… Я, конечно же, наслаждаюсь происходящим, я думаю, что во многом Джо Байден — шарлатан и баллотироваться ему не следует. Но ведь не хочется жить в обществе, ещё более холодном, разобщённом, чопорном и подозрительном, чем то, в котором мы уже живём. Может быть, единственная хорошая черта Джо Байдена — это то, что он может приобнять за плечи. Он и меня не раз обнимал. Не хочется совсем это убивать, правда?



МАРК СТАЙН: Интересная мысль, Такер. Ведь буквально пару дней назад я слышал от кого-то, что он (Байден. — ИноТВ) как-то даже чрезмерно стремится к физическому контакту — и с мужчинами тоже. Вы правы. Но я думаю, если рассуждать реалистично в эту эпоху нравственной паники и #MeToo, если бы я был демократическим кандидатом мужского пола, вряд ли бы я захотел стоять на одной сцене с демократическими кандидатами женского пола. Я бы уж точно постарался сделать так, чтобы между нами было как можно больше пространства.



Фактически это совершенно циничный ход. Что есть, то и используют. У нас сейчас остаётся два месяца до годовщины спуска Дональда Трампа по эскалатору в Trump Tower — он тогда совершенно смешал карты республиканцев. А у них (демократов. — ИноТВ) нет такой крупной фигуры, все эти Камалы Харрис и Кори Букеры хотят избавиться от Джо Байдена и устроить настоящие праймериз…



Вы совершенно правы. Именно это и происходит. Как это умно, Марк Стайн! Спасибо!



Дата выхода в эфир 01 апреля 2019 года.