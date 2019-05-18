СТРАНА: Зеленский нашёл основание для роспуска Рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский составил предварительный проект указа о досрочном роспуске парламента и проведении внеочередных выборов. В документе указывается, что будущий глава имеет право на этот шаг, потому что в Верховной раде уже три года как не существует коалиции, в которую входит более половины народных депутатов, сообщает «СТРАНА».
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский составил проект указа о досрочном роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов, который он планирует подписать после инаугурации 20 мая. Этот документ оказался в распоряжении «СТРАНЫ».
Проект изданию передали источники в окружении Зеленского. Они уточнили, что это предварительный вариант, и окончательный текст не утверждён. Также как и не утверждено окончательное решение о роспуске Рады. «Ещё идут дискуссии, но проект уже есть. Возможно, он ещё будет дорабатываться», — отметили собеседники «СТРАНЫ».
В документе говорится, что, начиная с 19 февраля 2016 года, после выхода из коалиции «Батькивщины» и «Самопомощи», в двух оставшихся фракциях (БПП и «Народный фронт») находится менее 226 депутатов. То есть менее половины конституционного состава парламента.
Это даёт президенту основание распустить Раду, поясняет издание.
«Если в течение одного месяца в Верховной раде Украины отсутствует коалиция депутатских фракций, которая бы отвечала требованиям статьи 83 Конституции Украины, то президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной рады Украины», — утверждается в проекте указа.
Накануне спикер Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности парламентской коалиции «Европейская Украина» в связи с выходом из её состава фракции «Народного фронта». Сам Зеленский не стал отвечать прямо на вопросы о будущем Верховной рады нынешнего созыва на встрече с руководством парламента и представителями фракций, напоминает «СТРАНА».
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