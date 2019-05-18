Страна.ua Оригинал

СТРАНА: Зеленский нашёл основание для роспуска Рады

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский составил предварительный проект указа о досрочном роспуске парламента и проведении внеочередных выборов. В документе указывается, что будущий глава имеет право на этот шаг, потому что в Верховной раде уже три года как не существует коалиции, в которую входит более половины народных депутатов, сообщает «СТРАНА».
СТРАНА: Зеленский нашёл основание для роспуска Рады
Reuters

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский составил проект указа о досрочном роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов, который он планирует подписать после инаугурации 20 мая. Этот документ оказался в распоряжении «СТРАНЫ».

Проект изданию передали источники в окружении Зеленского. Они уточнили, что это предварительный вариант, и окончательный текст не утверждён. Также как и не утверждено окончательное решение о роспуске Рады.  «Ещё идут дискуссии, но проект уже есть. Возможно, он ещё будет дорабатываться», — отметили собеседники «СТРАНЫ».

В документе говорится, что, начиная с 19 февраля 2016 года, после выхода из коалиции «Батькивщины» и «Самопомощи», в двух оставшихся фракциях (БПП и «Народный фронт») находится менее 226 депутатов. То есть менее половины конституционного состава парламента.
 
Это даёт президенту основание распустить Раду, поясняет издание.
 
«Если в течение одного месяца в Верховной раде Украины отсутствует коалиция депутатских фракций, которая бы отвечала требованиям статьи 83 Конституции Украины, то президент Украины имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной рады Украины», — утверждается в проекте указа.
 
Накануне спикер Андрей Парубий объявил о прекращении деятельности парламентской коалиции «Европейская Украина» в связи с выходом из её состава фракции «Народного фронта». Сам  Зеленский не стал отвечать прямо на вопросы о будущем Верховной рады нынешнего созыва на встрече с руководством парламента и представителями фракций, напоминает «СТРАНА».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Страна.ua Украина Европа
теги
Владимир Зеленский выборы парламент парламентские выборы президент Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров