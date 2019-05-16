СТРАНА.ua: адвокат Трампа посоветовал Зеленскому избавиться от врагов США в своём окружении

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что отменил свою поездку на Украину из-за того, что в окружении Владимира Зеленского есть «враги США» и Дональда Трампа. Как пишет «СТРАНА», Джулиани также добавил: он надеется, что Зеленский проведёт открытое расследование против тех людей, которые позволили коррупционный обмен информацией, вредившей кандидату Трампу и его предвыборной кампании.

Журналист Дмитрий Анопченко взял интервью у адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, который недавно отказался ехать в Киев, чтобы познакомиться с Владимиром Зеленским. Как пишет «СТРАНА», Джулиани объяснил это тем, что в окружении Зеленского есть «враги США» и Дональда Трампа.

«Я действительно собирался на Украину, но отменил поездку, поскольку обнаружил, что избранный президент окружён людьми, у которых есть история нечестного отношения к президенту США. Один из них уличён в том, что незаконно содействовал и помогал предвыборной кампании оппонентки президента Трампа, Хиллари Клинтон», — заявил Джулиани.

Он добавил, что Зеленский сейчас находится в руках людей, которые позволили коррупционный обмен информацией, вредившей кандидату Трампу и его кампании. К этому были причастны определённые украинские чиновники, а также американцы, включая представителей Национального комитета Демпартии США, Хиллари Клинтон, и американское посольство в Киеве. Джулиани также добавил: он надеется, что Зеленский проведёт открытое расследование этих событий.

«Надеюсь, что избранный президент всё-таки поймёт, кем он окружён и какую ситуацию они создают. А он окружён людьми, которые, с моей точки зрения — как президентского юриста, — очень сильно лично, даже не политически, а именно лично, противодействуют президенту Трампу. Я крайне этим обеспокоен. Возможно, это не моё дело — но я американский гражданин, желающий самого лучшего Украине. И есть некоторые другие люди, окружающие избранного президента, у которых не самые лучшие намерения. Я говорю о тех, кто связан с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым», — добавил американский юрист.