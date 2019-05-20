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Корреспондент: Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

Материал представлен в пересказе ИноТВ
После принятия присяги главы государства Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады Украины. Как передаёт «Корреспондент», Зеленский также попросил освободить свои должности председателя СБУ, генпрокурора и министра обороны.
Корреспондент: Зеленский объявил о роспуске Верховной рады
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский после принятия присяги главы государства объявил о роспуске Верховной рады. Как пишет «Корреспондент», об этом он заявил во время выступления в сессионном зале парламента.

«Я хочу, чтобы вы приняли закон об отмене неприкосновенности депутатов, об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Прошу парламент освободить от должностей председателя СБУ, генпрокурора и министра обороны. Я распускаю Верховную раду восьмого созыва», — сказал Зеленский. 

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Корреспондент Украина Европа
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