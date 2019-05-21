Ouest-France: Зеленского ждут три главных вызова — война, интриги и отсутствие денег

Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся решать на посту три главных проблемы, пишет Ouest-France. По мнению обозревателя издания, ими станут затяжной вооружённый конфликт на фоне кризиса в отношениях с Россией, враждебные депутаты и амбициозные олигархи, а также необходимость срочно урегулировать экономическую ситуацию в стране.

Владимиру Зеленскому, который уже побывал на посту президента Украины на телеэкранах, а теперь, сумев воспользоваться образом «простого человека» и разочарованием украинских граждан в «постсоветских элитах», занял президентское кресло и в жизни, предстоит в качестве главы государства столкнуться с тремя главными вызовами, пишет Ouest-France.

Первым таким вызовом станет «зашедший в тупик конфликт» в стране — недаром главный соперник Зеленского и теперь уже бывший президент Пётр Порошенко в рамках своей предвыборной кампании подчёркивал, как опасна неопытность его противника в условиях войны и серьёзнейшего кризиса в отношениях с Россией, считает обозреватель французского издания. Хотя Зеленский и выражал готовность к переговорам с Владимиром Путиным, он твёрдо стоит на том, что и восточные регионы страны, и полуостров Крым должны полноценно вернуться в состав Украины без предоставления им особого статуса; между тем, унаследованный новым президентом конфликт обошёлся стране почти в 13 тыс. погибших, а Россия всего через три дня после избрания Зеленского уже приготовила ему «испытание», облегчив получение российского гражданства для жителей «сепаратистских» территорий, подчёркивает автор.

Вторым вызовом для нового президента будут «враждебный» ему парламент и «амбициозные олигархи», продолжает журналист. Для претворения в жизнь хоть каких-то реформ Зеленскому понадобится поддержка депутатов, однако те уже успели повздорить с ним даже по поводу даты его инаугурации и обвинили его в хамстве — и явно настроены сопротивляться его попыткам обновить состав Верховной рады, считает он. Что же до олигархов, они по-прежнему пользуются в стране огромным влиянием, и Зеленскому, обещавшему «разрушить систему», придётся договариваться и с ними, говорится в материале.

Наконец, третьим вызовом несомненно окажется плачевное состояние украинской экономики, убеждён обозреватель Ouest-France. Несмотря на то что МВФ предоставляет Украине финансовую помощь, средства поступают в страну «по каплям» из-за того, что правительство с большим трудом принимает требуемые взамен меры по борьбе с коррупцией и экономии; пока даже не ясно, будет ли одобрен следующий транш в размере $1,3 млрд, отмечает журналист. Сможет ли Зеленский «убедить граждан, избравших его подавляющим большинством в надежде на улучшение жизненных условий, что им нужно дать согласие на меры жёсткой экономии, и это притом что страна остаётся одной из беднейших в Европе», покажет лишь время, считает автор. Впрочем, Зеленский хотя бы занимает жёсткую позицию по вопросу коррупции, что наверняка понравится представителям западных стран, не скрывавших «раздражения» в связи с многолетним отсутствием подвижек на этом направлении, признаёт журналист.