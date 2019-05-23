112: петиция за отставку Зеленского стремительно набирает количество подписей

Электронная петиция за отставку Владимира Зеленского, размещённая на сайте Администрации президента Украины, стремительно набирает количество подписей. Как передаёт «112 Украина», за сутки она набрала уже 17 тыс. подписей из 25 тыс., необходимых для её рассмотрения.
На сайте Администрации президента Украины зарегистрирована электронная петиция за отставку действующего главы государства Владимира Зеленского. Как передаёт «112 Украина», петиция появилась на сайте 22 мая и за сутки стремительно набирает количество подписей. По состоянию на 13 часов 23 мая её подписали почти 17 тыс. человек.
Автор петиции утверждает, что большинство избирателей Зеленского голосовали за него, исходя из своего протеста, который он якобы консолидировал, при этом не давая обещаний и ориентиров.
«Складывается недопустимая ситуация, когда «слуга народа» не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки с должности президента Украины», — заявил автор петиции.
Всего для рассмотрения петиции президентом она должна набрать 25 тыс. подписей.
Как отмечает украинский канал, страница с петицией временами не загружается, что свидетельствует, вероятно, о её перегрузке.
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