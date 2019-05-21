УП: Зеленский призвал США продолжать санкционную политику против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США продолжать политику ужесточения санкций против России. Как пишет «Украинская правда», об этом сообщили в пресс-службе украинского президента.



На встрече с представителями администрации США Зеленский поблагодарил американскую сторону за «лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ».



«США является мощным и очень серьёзным партнёром для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали усиление санкций против России», — приводит издание слова Зеленского.

Украинский президент добавил, что готов воплощать прозрачные, открытые и демократические реформы на Украине: «У нас есть очень хороший пример — это ваша страна. Реформирование Украины в целом, во всех отраслях, будет происходить не после прекращения огня в Донбассе, а параллельно. Потому что нам это нужно. Мы хотим стать европейской страной относительно ценностей и прозрачности».

Кроме того, во время встречи Зеленский выразил надежду на встречу с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время.