SZ: ликование преждевременно — у Киева по-прежнему нет средств заставить Москву вернуть моряков

Москва потерпела «юридическое и дипломатическое поражение» в Международном трибунале ООН по морскому праву в Гамбурге, пишет Süddeutsche Zeitung. Впрочем, несмотря на «ликования» украинской делегации, ни Киев, ни суд «не располагают средствами» заставить Россию исполнить решение судей, констатирует немецкое издание.

В субботу Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге обязал Россию отпустить 24 моряков и два украинских судна, «противоправно» задержанных российскими пограничниками в ходе инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года, сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

«После оглашения судьями решения члены украинской делегации с ликованием бросились друг другу в объятия», — отмечает автор статьи Флориан Хассель.

«Посмотрим, какой путь выберут в Кремле», — заявил, в свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя вердикт Международного трибунала ООН по морскому праву в Гамбурге.

Долго ждать ответа Москвы новому украинскому лидеру не пришлось: в Министерстве иностранных дел Российской Федерации незамедлительно дали понять, что Кремль не собирается исполнять решение суда, пишет журналист Süddeutsche Zeitung.

А ведь юридически и дипломатически, продолжает Хассель, это «поражение для Москвы», поскольку судьи трибунала «камня на камне не оставили» от аргументов, при помощи которых Россия «оправдывала свою агрессию против украинских кораблей».

И всё же, признаёт автор статьи, ни Киев, ни Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге «не располагают средствами» заставить Россию исполнить решение судей. В результате украинские суда так и будут удерживаться Москвой, а 24 моряка будут и дальше ждать «показательных процессов» в российских судах, констатирует журналист немецкого издания.

О том, что Россия «не готова к компромиссу», свидетельствует и шаг, на который пошёл Кремль после избрания Владимира Зеленского на пост главы украинского государства, подчёркивает Хассель. Спустя три дня президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который упрощает для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины процедуру получения российского гражданства, поясняет автор статьи.