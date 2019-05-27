NZZ: морской суд ООН решил спор с Россией в пользу Украины, но это ей не помогло

Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге принял сторону Украины, но это мало ей помогло, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung. Суд потребовал от России освободить украинских моряков и суда, задержанные во время инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Однако Москва придерживается иной позиции и не считает себя обязанной следовать решению гамбургского суда.

Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге принял решение в пользу Украины, однако это не особенно ей помогло, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung. Как поясняет издание, суд потребовал, чтобы Россия отпустила задержанных в ноябре украинских моряков, но Москва не считает себя обязанной следовать этому решению и придерживается совершенно иной позиции.

Россия проиграла спор с Украиной в Международном трибунале ООН по морскому праву в Гамбурге, пишет швейцарская газета. В деле о столкновении между российскими пограничниками и украинскими военными кораблями в Керченском проливе в ноябре 2018 года судьи явно приняли решение в пользу Украины.

От России требуют отпустить 24 задержанных моряков и 2 арестованных украинских судна. Обе стороны должны работать над ослаблением напряжённости в конфликте, связанном с прохождением кораблей по Керченскому проливу, отмечается в статье.

Это решение не оставляет Москве пространства для манёвра и требует его осуществления. Тем не менее, пока это вряд ли произойдёт, полагает автор статьи. Загвоздка в том, находится ли вообще данный случай в компетенции суда в Гамбурге, признаёт журналист. Российское правительство категорически отклоняет такую возможность, а его представители не принимали участия в слушаниях по делу.

Российский судья в составе трибунала был единственным из двадцати судей, кто высказался против вынесенного вердикта. На Министерство иностранных дел в Москве решение суда также не произвело большого впечатления. В МИД сообщили, что Россия не считает себя обязанной следовать решениям трибунала в Гамбурге. Украинский президент Владимир Зеленский, напротив, отметил, что вердикт суда может стать шагом на пути возвращения к переговорам и готовности к урегулированию конфликта. НАТО также призвало Россию исполнить решение суда.

Как отмечается в статье, причина отказа российской стороны выполнять решение трибунала в Гамбурге связана с интерпретацией инцидента на входе в Азовское море. Украина на тот момент посчитала себя вправе направить три военных корабля через Керченский пролив в Азовское море. Эти суда были задержаны российскими пограничниками, контролирующими движение через пролив со времени присоединения Крыма к России. В возникшем споре трибунал ООН в Гамбурге принял сторону Украины, сообщает Neue Zürcher Zeitung.