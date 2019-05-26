Посол Украины: Киев намерен добиваться введения «гамбургских санкций», если Москва откажется отпускать моряков

19:26 Патриарх Кирилл освятил русский храм в Страсбурге Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил русский храм Всех Святых во французском Страсбурге.

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19:02 В Киеве вандалы повредили стеклянные панели нового пешеходного моста Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что неизвестные повредили стеклянные панели пешеходного моста, который официально был открыт в столице 25 мая.

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18:58 Футболист ЦСКА Чалов рад победе в гонке бомбардиров РПЛ Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился эмоциями после завоевания статуса самого результативного игрока Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19.

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18:40 В Киеве к зданию МВД пришли протестующие против задержания в Ровно Возле здания Министерства внутренних дел Украины в Киеве собрались несколько десятков активистов, протестующих против задержания в Ровно двух человек, требовавших импичмента президента страны Владимира Зеленского.

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