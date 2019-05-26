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Посол Украины: Киев намерен добиваться введения «гамбургских санкций», если Москва откажется отпускать моряков

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал «убедительной дипломатической победой» Киева решение Международного трибунала по морскому праву, который потребовал от России немедленного освобождения задержанных в прошлом году украинских кораблей и моряков, пишет «Укринформ». Дипломат также предупредил, что если Москва решит игнорировать это решение, то его страна будет продвигать идею введения новых — гамбургских — санкций в отношении России.
Посол Украины: Киев намерен добиваться введения «гамбургских санкций», если Москва откажется отпускать моряков
Reuters
Украина одержала «убедительную дипломатическую победу» и получила «дополнительный международно-правовой козырь», чтобы добиться скорейшего освобождения своих моряков, заявил в интервью «Укринформу» украинский посол в Германии Андрей Мельник.
 
Таким образом он прокомментировал решение Международного трибунала по морскому праву, который потребовал от России немедленного освобождении трёх украинских кораблей и 24 моряков, которые были задержаны Москвой 25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива. Российская сторона тогда обвинила украинских военных в незаконном пересечении границы, говорится в статье.
 
Андрей Мельник призвал правительство Германии, в частности главу МИД ФРГ Хайко Мааса, потребовать от Кремля незамедлительного выполнения вердикта Международного трибунала по морскому праву.
 
«Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых — гамбургских — санкций в отношении России», — подчеркнул дипломат.
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