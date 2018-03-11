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ZIK: Ярош пообещал вернуть Крым и подумать о Кубани и Воронеже
Для того чтобы одержать победу в войне на Украине, Киеву нужно освободить Донбасс и вернуть Крым, заявил в интервью ZIK бывший лидер экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош. «А потом мы подумаем, настанут другие времена, там молодёжь — у нас Кубань, Донщина, Воронежская область», — сказал он, вспомнив при этом, как один известный российский политик заштриховывал территорию Крыма со словами: «Вот теперь это русская земля».
Закарпатские цыгане пойдут воевать только за металлолом
Цыгане украинского Ужгорода предъявили властям условия, на которых они готовы отправиться воевать в так называемую зону АТО. Как сообщает телеканал ZIK, мужчины просят разрешить им сдавать в металлолом гильзы от снарядов, используемых для обстрела Донбасса. Впрочем, цыганское пополнение не особо радует военных: ведь их придется вначале обучить грамоте.