ZIK: Ярош пообещал вернуть Крым и подумать о Кубани и Воронеже

Для того чтобы одержать победу в войне на Украине, Киеву нужно освободить Донбасс и вернуть Крым, заявил в интервью ZIK бывший лидер экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош. «А потом мы подумаем, настанут другие времена, там молодёжь — у нас Кубань, Донщина, Воронежская область», — сказал он, вспомнив при этом, как один известный российский политик заштриховывал территорию Крыма со словами: «Вот теперь это русская земля».