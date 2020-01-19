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ZIK: Тимошенко поведала о начале процесса ликвидации Украины

Материал представлен в переводе ИноТВ
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в интервью каналу ZIK заявила о начале процесса ликвидации Украины. Она также добавила, что сейчас её задача — на конкретных фактах и цифрах объяснять суть происходящего и донести эту информацию до каждого украинца.
ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО, бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина»: Знаете, меня спрашивают: «Вот вы так резко сейчас даёте оценку тому, что делает Зеленский. А как вы так? Ведь за него же 60% людей?».
 
И я хочу сказать, что в этой конкретной ситуации, когда страна реально сейчас горит, я не буду обращать внимание на то, кто за, кто против
 
Сейчас моя работа и моя задача – на конкретных фактах, на конкретных цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдём до каждого украинца и потеряем сейчас это время, мы его потом не наверстаем.
 
Дата выхода в эфир 17 января 2020 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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