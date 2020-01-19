ZIK: Тимошенко поведала о начале процесса ликвидации Украины

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО, бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина»: Знаете, меня спрашивают: «Вот вы так резко сейчас даёте оценку тому, что делает Зеленский. А как вы так? Ведь за него же 60% людей?».

И я хочу сказать, что в этой конкретной ситуации, когда страна реально сейчас горит, я не буду обращать внимание на то, кто за, кто против

Сейчас моя работа и моя задача – на конкретных фактах, на конкретных цифрах объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдём до каждого украинца и потеряем сейчас это время, мы его потом не наверстаем.

Дата выхода в эфир 17 января 2020 года.