«Майдан на троих»: в очередном призыве к украинцам выйти на улицы заподозрили «руку Сороса»

Партии Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука подписали совместное обращение в адрес Владимира Зеленского, в котором потребовали не идти на уступки на саммите в Париже, а также призвали украинцев выйти на «майдан». «Вести» выяснили, чем обернётся такой «тройственный союз».

Сразу три фракции украинского парламента подписали совместное заявление-воззвание к Владимиру Зеленскому. Как пишут «Вести», они требуют, чтобы украинский президент не шёл на уступки в Париже 9 декабря, где пройдут переговоры в нормандском формате. Под документом стоят личные подписи Петра Порошенко, Святослава Вакарчука и Юлии Тимошенко. Издание выяснило, чем обернётся такой «тройственный союз», какие планы вынашивает каждый лидер оппозиционных сил в отдельности и есть ли у них общая координация.

Документ в среду выложил на своей странице в Facebook бывший спикер Рады Андрей Парубий. В нём пять пунктов-требований к президенту накануне саммита, который пройдёт 9 декабря в Париже: курс на ЕС и НАТО должен остаться, никаких выборов в Донбассе до выполнения условий безопасности, тема «Крым=Украина» не обсуждается и суды против России должны продолжаться.

Как отмечает издание, по сути, президенту Зеленскому все трое предлагают продолжить бескомпромиссную позицию предыдущей власти.

«По сути, они требуют сначала выиграть войну у Путина, поставить того на колени, а уже потом с ним «договариваться». Мол, никаких переговоров с агрессором! Однако речь идёт о создании извне, со стороны Демпартии США, Джорджа Сороса, управляемого лидера оппозиции», — иронизирует над содержанием документа депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский.

По мнению Дубинского, смысл этого — в усилении контроля над Владимиром Зеленским: чуть что, условный Пётр Порошенко, Юлия Тимошенко или Святослав Вакарчук начнут раскачивать власть на Украине.

Представители тройки уверяют, что их союз ситуативен.

«Речь идёт о красных линиях в переговорах в нормандском формате. И нашем общем видении этих линий — с той же Юлией Тимошенко. Общих планов у нас никаких», — заверил «Вести» депутат от «Евросолидарности» Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

Однако, продолжает издание, в документе также звучит призыв ко «всем украинцам, государственническим политическим силам и общественным организациям» выходить на «майдан» 8 числа. Цель размытая — «показать единство и решимость в борьбе за Украину». А раз так, то она может наполняться любым смыслом, и смысл протестовать у каждого из участников «тройственного союза» разный.

«Союз ситуативный, цель — ослабить Зеленского. Все три партии формально не «пророссийские», у них где-то общий избиратель, что даёт им возможность действовать совместно по политической повестке. Однако идеологически «Батькивщина» очень сильно отличается от партии Порошенко и «Голоса» — в том же отношении к либеральным реформам», — сказал «Вестям» политолог Владимир Фесенко.

Эксперты, опрошенные «Вестями», не дают оппозиционному объединению большого будущего, поскольку оно слишком уж ситуативно. Но при определённых обстоятельствах оно сможет «протянуть» даже до выборов. А вот эффект от его лозунгов на обычных украинцев может быть высоким.

«Проблема мира в стране выходит на первое место, сразу за ней — тарифы. Насколько это эмоционально значимо, конечно, трудно сказать. По некоторым данным, «уровень счастья» упал именно в районах, связанных с боевыми действиями, что создаёт ощущение некоей нестабильности», — говорит «Вестям» гендиректор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто.