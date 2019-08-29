СТРАНА: в партии Зеленского узнали о планах Порошенко устроить очередной «майдан»

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Ouest-France: Макрон призвал переосмыслить отношения с Россией ради будущего Европы Ouest-France
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El Periódico: «Академик Ломоносов» поможет России в освоении Арктики El Periódico
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Обозреватель Independent: Джонсон превратил стыд британцев за брексит в злость Independent
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Контактная группа обсудила ремонт моста в Станице Луганской
Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы, написала в Facebook, что контактная группа по Донбассу на видеоконференции обсудила ход работ по восстановлению моста в Станице Луганской.
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Посол оценил отношения Узбекистана и России
Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов в беседе с «Российской газетой» оценил двусторонние отношения.
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Ван Дейк признан лучшим игроком сезона-2018/19 по версии УЕФА
Защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан игроком сезона-2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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В Совфеде прокомментировали решение России выплатить долги по взносам в СЕ
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с ФАН прокомментировал решение России выплатить оставшиеся долги по взносам в Совет Европы.
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В Instagram появился аккаунт RT SHOP
У онлайн-магазина сувенирной продукции RT SHOP появился аккаунт в приложении Instagram.
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Де Йонг признан лучшим полузащитником сезона-2018/19 по версии УЕФА
Хавбек каталонской «Барселоны» Фрэнки де Йонг признан лучшим игроком середины поля сезона-2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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В Польше довольны темпами расширения присутствия НАТО в стране
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий остался доволен скоростью увеличения численности войск НАТО в стране в последние годы.
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Месси признан лучшим форвардом сезона-2018/19 по версии УЕФА
Нападающий и капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим атакующим игроком сезона-2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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Стал известен состав групп в Лиге чемпионов сезона-2019/20
В Монако состоялась жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.
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Патрушев провёл рабочие встречи во время визита в Сингапур
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провёл рабочие встречи во время визита в Сингапур.
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В Крыму прокомментировали слова Зеленского о полуострове
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что одной из главных задач Верховной рады является «возвращение Крыма» Украине.
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Ван Дейк признан лучшим защитником сезона-2018/19 по версии УЕФА
Защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим оборонительным игроком сезона-2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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«Локомотив» сыграет с «Ювентусом» и «Атлетико» на групповой стадии ЛЧ
По итогам жеребьёвки стали известны соперники московского «Локомотива» на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.
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Стали известны соперники «Зенита» в Лиге чемпионов
По итогам жеребьёвки стали известны соперники санкт-петербургского «Зенита» на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2019/20.
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Алисон признан лучшим голкипером сезона-2018/19 по версии УЕФА
Голкипер английского «Ливерпуля» Алисон Беккер признан лучшим вратарём сезона-2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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В ООН рассказали о 4,3 млн беженцев из Венесуэлы
Спецпредставитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Международной организации по миграции (МОМ) Эдуардо Стайн заявил, что число беженцев из Венесуэлы в мире достигло 4,3 млн.
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В ДНР заявили о гибели трёх ополченцев при обстреле украинских силовиков
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики сообщил, что трое ополченцев погибли и пятеро получили ранения в результате обстрела украинских силовиков из миномёта.
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На Украине призвали расследовать деятельность предыдущей власти
Депутат украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич предложил создать следственную комиссию по расследованию деятельности предыдущей власти.
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Колокольцев провёл встречу с министром внутренних дел ОАЭ
Глава МВД России Владимир Колокольцев провёл встречу с заместителем премьер-министра, министром внутренних дел ОАЭ Сейфом бен Заидом Аль Нахайяном.
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Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше
Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
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Зурабишвили призвала уменьшить экономическую зависимость от России
Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили в ходе выступления на международном форуме MEDEF во Франции.
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Стал известен состав «Спартака» на ответный матч квалификации ЛЕ с «Брагой»
Московский футбольный клуб «Спартак» объявил стартовый состав на ответный матч плей-офф Лиги Европы с португальской «Брагой».
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Верховная рада утвердила Баканова главой СБУ
Верховная рада девятого созыва в ходе заседания проголосовала за утверждение Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины.
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Скворцова прокомментировала исчезновение «Преднизолона» из российских аптек
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала ситуацию с исчезновением из российских аптек препарата «Преднизолон». По мнению главы Минздрава, «Преднизолон» будет непросто включить в минимальный ассортимент лекарств, который должен продаваться в каждой аптеке.
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Стало известно, когда Гассиев может дебютировать в супертяжёлом весе
Российский боксёр Мурат Гассиев может дебютировать в супертяжёлой весовой категории в рамках боксёрского вечера в Чикаго, запланированного на 12 октября.
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У берегов США произошло землетрясение магнитудой 6,4
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Тихом океане у побережья США.
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Эррада выиграл шестой этап веломногодневки «Вуэльта»
Испанский велогонщик Хесус Эррада из команды Cofidis одержал победу на шестом этапе третьего Гранд-тура сезона — «Вуэльте».
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Верховная рада назначила главу МИД Украины
Верховная рада девятого созыва в ходе заседания утвердила Вадима Пристайко главой МИД Украины. Об этом свидетельствуют результаты голосования.
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Эксперт рассказал о преимуществах истребителей Су-57
Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с телеканалом «360» рассказал о преимуществах российских истребителей Су-57.
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Умер французский актёр Мишель Омон
Французский актёр Мишель Омон скончался на 83-м году жизни.
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ФНС тестирует новые способы информирования граждан о задолженности по имущественным налогам
Федеральная налоговая служба тестирует новые способы информирования россиян о задолженности по имущественным налогам. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ФНС.
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Минтруд предложил увеличить штрафы за несоблюдение прав инвалидов
Министерство труда и социальной защиты России разработало поправки в законодательство, увеличивающие штрафы для физических и юридических лиц за уклонение от соблюдения прав инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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IBU получил от WADA данные московской лаборатории по российским биатлонистам
Международный союз биатлонистов (IBU) получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) информацию из базы данных московской антидопинговой лаборатории, которая может стать основанием для открытия дел в отношении российских биатлонистов.
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Эксперт рассказал о роли фигур высшего пилотажа
Заслуженный лётчик России, ведущий пилотажной группы «Соколы России» полковник Александр Гостев в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о роли фигур высшего пилотажа.
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Более 13 тысяч офицеров из вузов Минобороны пополнили Вооружённые силы России
Более 13 тыс. офицеров из вузов Министерства обороны пополнили Вооружённые силы России, сообщает телеканал «Звезда».
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Mazda отзывает в России 92 кроссовера CX-5
Японская компания Mazda отзывает в России 92 кроссовера CX-5, реализованных с декабря 2014 года по январь 2016 года, передают «Известия» со ссылкой на сайт Росстандарта.
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Археологи рассказали о находках, сделанных в Кабардино-Балкарии в 2019 году
Начальник Объединённой северокавказской археологической экспедиции Государственного исторического музея, Кабардино-Балкарского государственного университета и Института археологии РАН Анна Кадиева в беседе с порталом «Юга.ру» рассказала о находках, сделанных в 2019 году.
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В ООН заявили, что конституционный комитет Сирии почти сформирован
Спецпредставитель Генсека ООН по САР Гейр Педерсен заявил, что конституционный комитет Сирии почти сформирован.
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Верховная рада назначила министра обороны Украины
Верховная рада нового созыва в ходе заседания утвердила Андрея Загороднюка министром обороны Украины. Об этом свидетельствуют результаты голосования.
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Эксперт объяснил избрание Гончарука премьер-министром Украины
Директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал в беседе с RT избрание Верховной радой нового созыва премьер-министром Украины заместителя главы офиса президента — Алексея Гончарука.
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В СЕ прокомментировали решение России выплатить долги по взносам
Пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниель Хольтген прокомментировал решение России выплатить оставшиеся долги по взносам.
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В районе парка «Царицыно» появятся два перехода через МЦД
В районе парка «Царицыно» появятся два перехода через Московские центральные диаметры, сообщает сайт «Москва 24».
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Почти 60 школам Краснодара присвоят имена Героев Советского Союза и России
Почти 60 школам Краснодара будут присвоены имена Героев Советского Союза и России, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
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В Новосибирской области прошли учения ракетчиков
В Новосибирской области состоялись учения ракетчиков, сообщает телеканал «Звезда».
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В Рязанской области провели последний этап учений «Защитники дружбы — 2019»
В Рязанской области провели последний этап международных тактических учений «Защитники дружбы — 2019», сообщает телеканал «Звезда».
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Валуев станет комментатором боксёрского поединка Поветкин — Фьюри
Бывший чемпион мира по боксу депутат Госдумы Николай Валуев прокомментирует поединок между россиянином Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри за вакантный титул WBA International в тяжёлом весе.
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Зеленский назвал главные задачи Верховной рады нового созыва
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте, назвал главные задачи, которые предстоит решить депутатам Верховной рады девятого созыва.
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На МАКС-2019 представили макет перспективной кабины самолёта военно-транспортной авиации
На Международном авиационно-космическом салоне в подмосковном Жуковском представили макет перспективной кабины самолёта военно-транспортной авиации, сообщает телеканал «Звезда».
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В Удмуртии рассказали о поддержке сельхозпредприятий в условиях ЧС
Сельскохозяйственные предприятия в Удмуртии могут получить поддержку от региона в условиях чрезвычайной ситуации.
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Эксперты назвали самые популярные седаны в Москве с начала года
В январе — июле 2019 года в Москве продали 34,5 тыс. новых седанов, что на 6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».