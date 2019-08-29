СТРАНА: в партии Зеленского узнали о планах Порошенко устроить очередной «майдан»

Корреспондент издания «СТРАНА» сделал фото переписки депутата от партии «Слуга народа» Лизы Богуцкой, в которой она объясняет собеседнику, почему решили оставить Арсена Авакова на посту главы украинского МВД. В сообщении было написано, что Пётр Порошенко готовит государственный переворот, поэтому необходимо пока оставить Авакова на занимаемой должности.

Во время первого заседания новой Верховной рады избранный депутат от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая объяснила, почему решили оставить Арсена Авакова на посту главы украинского МВД. Корреспондент «СТРАНЫ» сделал фото сообщения, где депутат пишет кому-то в мессенджере, что экс-президент Пётр Порошенко готовит переворот.

«Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку фб на всю фракцию СН. Хочу только тебе написать — мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьёзно готовит. Он ждёт, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч», — приводит издание текст сообщения.