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СТРАНА: в партии Зеленского узнали о планах Порошенко устроить очередной «майдан»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Корреспондент издания «СТРАНА» сделал фото переписки депутата от партии «Слуга народа» Лизы Богуцкой, в которой она объясняет собеседнику, почему решили оставить Арсена Авакова на посту главы украинского МВД. В сообщении было написано, что Пётр Порошенко готовит государственный переворот, поэтому необходимо пока оставить Авакова на занимаемой должности.
СТРАНА: в партии Зеленского узнали о планах Порошенко устроить очередной «майдан»
Reuters
Во время первого заседания новой Верховной рады избранный депутат от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая объяснила, почему решили оставить Арсена Авакова на посту главы украинского МВД. Корреспондент «СТРАНЫ» сделал фото сообщения, где депутат пишет кому-то в мессенджере, что экс-президент Пётр Порошенко готовит переворот. 
 
«Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку фб на всю фракцию СН. Хочу только тебе написать — мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьёзно готовит. Он ждёт, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч», — приводит издание текст сообщения.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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