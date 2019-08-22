УН: Порошенко с семьёй улетел рыбачить в Норвегию

Бывший украинский президент Пётр Порошенко вместе с семьёй отправился на отдых в норвежский город Олесунн, известный центр рыболовного туризма. Как сообщил источник издания «Украинские новости», Порошенко видели сразу же после прибытия чартерным рейсом в местном аэропорту Вигра.
Пётр Порошенко вместе с семьёй отправился на отдых в норвежский город Олесунн, известный центр рыболовного туризма. Как сообщают «Украинские новости», экс-президента Украины видели сразу же после прибытия чартерным рейсом в местном аэропорту Вигра.
«Он прилетел в воскресенье 18 числа в 12:26 по местному времени из Киева, аэропорт Жуляны. Чартерным Bombardier Learjet 60 с бортовым номером T7-ISH», — сообщил изданию очевидец.
Как отмечает издание, других подробностей пребывания Порошенко в Норвегии источники «Украинских новостей» не сообщили.
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