Обозреватель: украинский эксперт предложил готовиться к войне с Россией

Украинский журналист и военный эксперт Юрий Бутусов считает, что Киеву следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией. В комментарии «Обозревателю» эксперт также добавил, что государство должно быть нацелено на то, чтобы в любой момент быть готовым объявить России войну.

Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией, об этом в комментарии «Обозревателю» заявил журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.

«В интересах Украины было бы провести стратегию, которая была бы направлена на то, чтобы мы могли полностью разорвать отношения с Россией», — убеждён Бутусов.

«Но для этого государство должно подготовиться. Например, у нас многие объекты критической инфраструктуры, как, например, объекты атомной энергетики, по-прежнему, спустя пять лет после начала войны, критически зависят от поставок из России. Поставки угля у нас по-прежнему замкнуты на России», — добавил эксперт.

По его мнению, разрывать отношения с Россией в сегодняшней ситуации будет означать «сразу же самих себя парализовать».

«Государство должно быть нацелено на то, чтобы в любой момент быть готовым ответить на российскую агрессию, возможно, объявить войну, возможно, самим пойти вперёд и разорвать отношения», — подчеркнул Бутусов.