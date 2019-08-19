СТРАНА: кадры с «евромайдана» стали заставкой в американском сериале про бунт животных

Украинский политолог Виктор Уколов заметил, что кадры с «евромайдана» стали заставкой в американском сериале «Зверинец». Как пишет «СТРАНА», в нём, по сюжету, человечество столкнулось с серией жестоких нападений животных на людей.
В американском сериале «Зверинец» в начале серий показывают кадры с событий на «майдане» в Киеве. Как пишет «СТРАНА», на этот факт обратил внимание политолог Виктор Уколов.
«Это кадры из американского сериала «Зверинец». Наш «евромайдан», где погибли десятки людей, показывают в заставке перед каждой серией. Поскольку здесь используется наш государственный флаг, по моему мнению, отреагировать имеет (право. — ИноТВ) МИД Украины. Было бы правильным подать в суд на авторов сериала за моральный ущерб украинцев, причём с семизначной суммой», — написал Уколов.
Как напоминает издание, сериал «Зверинец» был выпущен в 2015 году. По сюжету, человечество столкнулось с серией жестоких нападений животных на людей. Биолог Джексон Оз решает выяснить причину происходящего, пока пандемия не вышла из-под контроля. Животные становятся всё более изощрёнными, скоординированными и свирепыми. Учёному необходимо опередить эволюционные изменения загадочного вируса, иначе человечество вымрет.
Было выпущено три сезона, после чего сериал был закрыт. Кадры с «майдана» появились в начале серий, где кратко объясняется суть происходящего, в последнем сезоне.
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