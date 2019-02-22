Der Standard: в юбилей «евромайдана» праздновать Украине нечего — и виновата в этом вовсе не Москва

Спустя пять лет после «евромайдана» в Киеве мало что напоминает о «восстании», а праздничной атмосферы в украинской столице вообще не чувствуется, пишет Der Standard. Сегодня Украина по-прежнему «без ориентации», причём в социальных проблемах и недовольстве местного населения виновата вовсе не Москва, подчёркивает журналист австрийского издания.

Спустя пять лет после «евромайдана» Украина по-прежнему «без ориентации», пишет австрийская газета Der Standard.

Сегодня мало что напоминает на киевском Майдане о «восстании» пятилетней давности. Более того, праздничной атмосферы в украинской столице вообще не чувствуется, подчёркивает автор статьи Андре Баллин.

Президент Украины Пётр Порошенко «в большинстве случаев» разочаровал и не добился больших успехов. Ответственность же за проблемы на Украине, по словам журналиста Der Standard, украинский лидер охотно возлагает на Российскую Федерацию, о чём свидетельствуют его последние заявления на Генассамблее ООН.

«Конечно же, потеря Крыма и конфликт в Донбассе — тяжёлое бремя для киевского руководства. В социальных проблемах и недовольстве в других регионах страны виновата, однако, вовсе не Москва», — уверяет Баллин.

В Центробанке Украины «гордо заявляют», что ВВП страны продолжит расти: в 2020 на 3,8%, в 2021 на 4,1%. Впрочем, в этом случае Украина всего-навсего вновь достигнет экономического уровня 2013 года, уточняет автор статьи.

А тем временем, продолжает журналист австрийской газеты, в последние годы население Украины большей частью обеднело. Виной тому, в частности, «резкое повышение» Киевом тарифов на газ.

Именно поэтому, по мнению Баллина, главные конкуренты Петра Порошенко в борьбе за пост президента Украины Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский делают ставку в предвыборной гонке на социальную справедливость.

«И Порошенко для этого просто идеальная мишень. Несмотря на предвыборные обещания, пять лет назад, олигарх так и не расстался со своей бизнес-империей. В борьбе с коррупцией многие украинцы видят инструмент устранения политических противников и конкурентов в бизнесе. Кроме того, он только увеличил пропасть между Западной и Восточной Украиной, и теперь шансы на воссоединение крайне малы», — резюмирует журналист Der Standard.