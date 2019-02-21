112: Порошенко заявил, что Россия готовится к войне с Украиной

Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Кремль готовится к военному удару по Украине. Как передаёт «112 Украина», по мнению Порошенко, об этом свидетельствует наличие российских войск на границе с Украиной.
Усиление агрессивных действий России к Украине до уровня полномасштабной войны уже не является нереальным из-за концентрации возле украинской границы большой группировки российской армии. Как передаёт «112 Украина», об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко во время дебатов на Генассамблее ООН.
Порошенко отметил, что общая численность «незаконных вооруженных формирований в Донбассе сейчас составляет около 35 тысяч боевиков, а также 2100 военнослужащих из российских регулярных вооружённых сил».
По словам главы украинского государства, в целом вдоль российско-украинской границы размещено более 87 тысяч военнослужащих российских вооруженных сил.
«Военные эксперты однозначно отмечают, что вооружённая группировка на российской границе с Украиной является тактической наступательной ударной группой. Ничего общего с обороной это не имеет. Они предназначены для военного удара, к этому готовится Кремль. Поэтому дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны не является такой уж нереалистичной перспективой. Вот почему мы должны обеспечить всесторонний мониторинг в реальном времени ситуации вдоль российской границы с Украиной», — заявил Порошенко.
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