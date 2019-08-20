NI: если Зеленский не искоренит украинскую коррупцию, то она «отравит» и его

Преодоление укоренившейся коррупции будет самой сложной задачей для Украины в ближайшее десятилетие, считает обозреватель The National Interest Эли Коул. По его словам, новый президент страны Владимир Зеленский и его команда должны заняться радикальным преобразованием политической системы, в противном случае они «примутся за ту же коррупционную практику», что и их предшественники.

Обещание бороться с «широко распространённой, ставшей нормой коррупцией и неэффективностью в политической системе» — один из главных факторов, который позволил Владимиру Зеленскому победить на выборах президента Украины. Это столь же острый вопрос для страны, как конфликт на востоке и отношения Киева с Москвой, пишет обозреватель The National Interest экс-сотрудник Бюро разведки и исследований Госдепартамента США Эли Коул.

В 2018 году украинское правительство получило 540 млрд гривен в виде налоговых поступлений. Но, несмотря на расходы на развитие инфраструктуры, образования, здравоохранения и других областей, люди не видят заметного роста качества жизни.

В стране была создана новая правоохранительная организация, нацеленная на борьбу с коррупцией в госструктурах, — Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Тем не менее многие чиновники нижнего звена продолжают наблюдать, что коррупционная деятельность не только уменьшилась, но и возросла по сравнению с прошлым десятилетием.

«Это связано с системными патологиями, от которых страдает вся украинская социально-экономическая и политическая структура. Патологиями, которые заставляют людей, не горящих особым желанием участвовать в коррупционных схемах, вести себя коррумпировано из-за оказываемого на них давления. Патологиями, которые вынуждают опытных и авторитетных людей стремиться к постам, которые обеспечивают максимальный доход, не заботясь о легитимности такого дохода. И патологиями, в результате которых коррупция адаптируется и развивается, несмотря на благонамеренные реформы», — считает Эли Коул.

Один из наиболее распространённых «ритуалов инициации» в большинстве преступных сообществ — это совершение серьёзного преступления под наблюдением или по поручению главы группировки. Это не только доказывает лояльность адепта, но и даёт лидеру фракции козыри, которые в случае необходимости можно использовать против новичка.

На Украине подобная практика существует в самой государственной системе. Руководители «испытывают» чиновников нижнего звена, заставляя их выполнять задачи, законность которых в лучшем случае сомнительна. К примеру, подписывать документы с заранее известной ошибкой или неточностью для продвижения какого-либо спорного проекта, утверждает автор статьи.

По его мнению, существует надежда, что новая администрация сможет «добиться успеха» и повысить эффективность использования налоговых поступлений. Зеленский уже обрушался с критикой на неэффективных управленцев и начал угрожать им люстрацией.

«Тем не менее, по-видимому, таких мер будет недостаточно для решения проблем, характерных для политических и экономических структур Украины, если только радикальные реформы полностью не изменят бюрократическую организацию государства», — рассуждает Коул.

Для этого необходимо устранить или объединить дублирующие друг друга структуры, поставить перед ними чёткие задачи и возложить на них ответственность за выполнение этих задач. Для новой администрации это будет тяжёлая задача, которая, вероятно, заставит Зеленского «вступать в партнёрские отношения с политиками старой гвардии». «Преодоление укоренившейся коррупции будет самой сложной задачей для Украины в ближайшее десятилетие», — обращает внимание автор статьи.

Результаты президентских выборов были впечатляющими, но, вероятно, они были вызваны ощущением, что «политический аутсайдер» имеет законный шанс возглавить Украину. Однако через несколько недель после прихода Зеленского к власти на фоне «его связей с олигархами» и продолжения коррупционных практик появились сомнения, что в этот раз ситуация изменится. Ведь существует высокий риск, что новый президент будет «отравлен» коррупцией, подчёркивает публицист.

«Новая администрация ещё не предприняла необходимых люстраций, чтобы очистить правительство от лиц, связанных с незаконной деятельностью, но такой сценарий будет возможен, если партия Зеленского «Слуга народа» получит контроль над Радой. К сожалению, наиболее вероятно, что соблазн коррупционной практики останется сильным, и, скорее всего, это будет вопросом времени, прежде чем новые «политические аутсайдеры» займутся теми же коррупционными схемами, которыми занимались их предшественники», — заключает Эли Коул.