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Лiга.net: Зеленский упростил получение украинского гражданства для россиян

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Владимир Зеленский издал указ об упрощении процедуры получения украинского гражданства для иностранцев, проходящих контрактную службу в ВСУ, а также для россиян, преследуемых по политическим мотивам. Как пишет «Лiга.net», в указе отмечается, что данная инициатива направлена на защиту прав и свобод человека.
Лiга.net: Зеленский упростил получение украинского гражданства для россиян
Reuters
Владимир Зеленский издал указ об упрощении процедуры получения украинского гражданства для иностранцев, которые защищали территориальную целостность Украины, и для граждан России, преследуемых по политическим мотивам. Как передаёт «Лiга.net», соответствующий документ обнародован на сайте украинского президента.
 
К первой категории будут относиться иностранцы, которые проходят контрактную службу в составе ВСУ, а также нерезиденты, «участвовавшие в сдерживании российского агрессора на востоке Украины».
 
Согласно указу и они, и преследуемые по политическим мотивам граждане России, для получения украинского паспорта по упрощённой процедуре должны будут подать декларацию об отказе от предыдущего гражданства.
 
В указе отмечается, что данная инициатива направлена на защиту прав и свобод человека.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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