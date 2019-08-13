Лiга.net: Зеленский упростил получение украинского гражданства для россиян

Владимир Зеленский издал указ об упрощении процедуры получения украинского гражданства для иностранцев, проходящих контрактную службу в ВСУ, а также для россиян, преследуемых по политическим мотивам. Как пишет «Лiга.net», в указе отмечается, что данная инициатива направлена на защиту прав и свобод человека.

Владимир Зеленский издал указ об упрощении процедуры получения украинского гражданства для иностранцев, которые защищали территориальную целостность Украины, и для граждан России, преследуемых по политическим мотивам. Как передаёт «Лiга.net», соответствующий документ обнародован на сайте украинского президента.

К первой категории будут относиться иностранцы, которые проходят контрактную службу в составе ВСУ, а также нерезиденты, «участвовавшие в сдерживании российского агрессора на востоке Украины».

Согласно указу и они, и преследуемые по политическим мотивам граждане России, для получения украинского паспорта по упрощённой процедуре должны будут подать декларацию об отказе от предыдущего гражданства.

В указе отмечается, что данная инициатива направлена на защиту прав и свобод человека.