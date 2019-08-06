ERR Оригинал

ERR: Литва требует, чтобы выданные жителям Украины российские паспорта не признавали в ЕС
Литва будет добиваться того, чтобы выданные жителям Луганской и Донецкой области Украины российские паспорта не признавались действительными на уровне всего Евросоюза, сообщает ERR. Ранее решение не признавать эти документы приняло Министерство иностранных дел Эстонии. По мнению прибалтийских дипломатов, предоставление гражданства в упрощённом порядке со стороны России в ЕС должны расценивать как «нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины».
ERR: Литва требует, чтобы выданные жителям Украины российские паспорта не признавали в ЕС
Reuters

Литовские дипломаты стремятся к тому, чтобы российские паспорта, выдаваемые в упрощённом порядке жителям Восточной Украины, не признавались в масштабе всего Европейского союза. Если общего непризнания на уровне ЕС добиться не удастся, то будут предприняты односторонние меры, сообщило во вторник Министерство иностранных дел Литвы.

«В данный момент мы активно работаем над скоординированным ответом на уровне ЕС на продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, включая незаконно выдаваемые Российской Федерацией документы жителям Украины на временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областях Украины», — говорится в ответе ведомства, предоставленном агентству BNS.

«В данный момент в Брюсселе ведутся дискуссии, в которых государства-члены вместе с ведомствами ЕС ищут способы, как реализовать технически скоординированную и единую политику ЕС по непризнанию таких паспортов. Мы придерживаемся той позиции, что когда Еврокомиссия утвердит соответствующие вехи, все члены ЕС на основе общего подхода и в едином порядке не признают эти паспорта. Если не удастся прийти к общему согласию, будут введены односторонние меры», — добавили в МИД Литвы.

Министерство иностранных дел Эстонии приняло 5 августа решение не признавать паспорта, выданные Российской Федерацией жителям Луганской и Донецкой областей Украины после 24 апреля 2019 года, если владельцы такого паспорта ранее не были гражданами РФ. Европейский совет 20 июня выразил «глубокую озабоченность» решением России и заявил о готовности не признавать выданные таким образом российские паспорта. Ранее Эстония приняла аналогичное решение в отношении российских паспортов, выданных жителям Крыма и Севастополя после 18 марта 2014 года.

Дата публикации 06 августа 2019 года.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
ERR Эстония Европа
теги
гражданство граница депортация Донбасс Европа Евросоюз Крым Литва паспорт Прибалтика референдум Россия россияне русофобия Украина Эстония
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров