ERR: Литва требует, чтобы выданные жителям Украины российские паспорта не признавали в ЕС

Литва будет добиваться того, чтобы выданные жителям Луганской и Донецкой области Украины российские паспорта не признавались действительными на уровне всего Евросоюза, сообщает ERR. Ранее решение не признавать эти документы приняло Министерство иностранных дел Эстонии. По мнению прибалтийских дипломатов, предоставление гражданства в упрощённом порядке со стороны России в ЕС должны расценивать как «нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины».
Литовские дипломаты стремятся к тому, чтобы российские паспорта, выдаваемые в упрощённом порядке жителям Восточной Украины, не признавались в масштабе всего Европейского союза. Если общего непризнания на уровне ЕС добиться не удастся, то будут предприняты односторонние меры, сообщило во вторник Министерство иностранных дел Литвы.
«В данный момент мы активно работаем над скоординированным ответом на уровне ЕС на продолжающиеся нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины, включая незаконно выдаваемые Российской Федерацией документы жителям Украины на временно оккупированных Россией Донецкой и Луганской областях Украины», — говорится в ответе ведомства, предоставленном агентству BNS.
«В данный момент в Брюсселе ведутся дискуссии, в которых государства-члены вместе с ведомствами ЕС ищут способы, как реализовать технически скоординированную и единую политику ЕС по непризнанию таких паспортов. Мы придерживаемся той позиции, что когда Еврокомиссия утвердит соответствующие вехи, все члены ЕС на основе общего подхода и в едином порядке не признают эти паспорта. Если не удастся прийти к общему согласию, будут введены односторонние меры», — добавили в МИД Литвы.
Министерство иностранных дел Эстонии приняло 5 августа решение не признавать паспорта, выданные Российской Федерацией жителям Луганской и Донецкой областей Украины после 24 апреля 2019 года, если владельцы такого паспорта ранее не были гражданами РФ. Европейский совет 20 июня выразил «глубокую озабоченность» решением России и заявил о готовности не признавать выданные таким образом российские паспорта. Ранее Эстония приняла аналогичное решение в отношении российских паспортов, выданных жителям Крыма и Севастополя после 18 марта 2014 года.
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