ERR: Эстония не будет признавать российские паспорта, выданные жителям Донбасса

Эстония не будет признавать паспорта, выданные Россией жителям Донбасса после 24 апреля 2019 года. Как передаёт ERR, по словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, этот шаг является ответной мерой Эстонии на подписанное в апреле постановление президента России Владимира Путина о предоставлении в упрощённом порядке российского гражданства жителям Донбасса.
Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не признавать паспорта, выданные Россией жителям Донбасса после 24 апреля 2019 года, если владельцы такого паспорта ранее не были гражданами России. Как передаёт ERR, принятое 5 августа решение вступает в силу с момента принятия, сообщила пресс-служба МИД Эстонии.
По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, этот шаг является ответной мерой Эстонии на подписанное в апреле постановление президента России Владимира Путина о предоставлении в упрощённом порядке российского гражданства жителям Донбасса.
«Это дополнительная попытка подорвать независимость Украины и закрепить нестабильную ситуацию с безопасностью в Восточной Украине. Это полностью противоречит духу Минских соглашений. Сегодняшнее решение России выражает наше принципиальное осуждение таких попыток России», — заявил Рейнсалу, по словам которого, Эстония также поднимала этот вопрос на уровне ЕС.
Как напоминает портал, ранее Европейский совет выразил глубокую озабоченность решением России и заявил о готовности не признавать выданные таким образом российские паспорта. Ранее Эстония приняла аналогичное решение в отношении российских паспортов, выданных жителям Крыма и Севастополя после 18 марта 2014 года.
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