Вести: на Украине создадут «всемирный русскоязычный телеканал»

На Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе будет создан некий «всемирный русскоязычный телеканал»*. Как пишут «Вести», об этом рассказал заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру», — заявил чиновник.

По его мнению, Украина должна бороться «как за умы украинцев на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и Крыма**, так и за умы россиян на территории России».

При этом в команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы этот новый телеканал был государственным, отметил Тимошенко.

«Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента», — добавил замглавы офиса президента.

* Комментарий ИноТВ:

Идею создания такого канала официальный представитель МИД России назвала «безумием». «Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешен только для частного общения и религиозных обрядов!" — написала она в фейсбуке