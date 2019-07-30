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Вести: на Украине создадут «всемирный русскоязычный телеканал»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Для усиления позиций Киева в информационной борьбе на Украине решили создать «всемирный русскоязычный телеканал». Как пишут «Вести», заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что Киеву нужно бороться не только за украинцев, но и за умы россиян на территории России.
Вести: на Украине создадут «всемирный русскоязычный телеканал»
Reuters
На Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе будет создан некий «всемирный русскоязычный телеканал»*. Как пишут «Вести», об этом рассказал заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
 
«У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру», —  заявил чиновник.
 
По его мнению, Украина должна бороться «как за умы украинцев на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и Крыма**, так и за умы россиян на территории России».
 
При этом в команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы этот новый телеканал был государственным, отметил Тимошенко. 
 
«Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента», — добавил замглавы офиса президента.
 
* Комментарий ИноТВ:
Идею создания такого канала официальный представитель МИД России  назвала «безумием».  «Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешен только для частного общения и религиозных обрядов!" — написала она в фейсбуке.
 
** Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).

 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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