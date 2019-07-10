Социолог: темой языка манипулируют политики, а украинцы уже давно с ней определились

Большинство граждан считает, что единственным государственным языком на Украине должен быть украинский, заявил директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович. Однако, как добавил эксперт в комментарии «Телеканалу новин 24», темой языкового вопроса продолжают манипулировать политики, и о ней нужно не только забыть, но и отпустить и идти дальше.

Директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович рассказал «Телеканалу новин 24», какие на самом деле настроения у украинцев относительно языкового вопроса. По словам Антиповича, язык — это тема номер один, которая определяет идентичность украинцев, и жители страны давно определились по данному вопросу.

«Все это отрицают, однако совершенно большинство граждан считает, что единственным государственным языком должен быть украинский. Такие настроения абсолютно везде. На востоке Украины людям абсолютно безразлична тема языка. В абсолютном большинстве там все русскоязычные. Днепр, Донецк, Луганск — все они русскоязычные, и это нужно признать», — рассказал Алексей Антипович.

«Галичина прекрасно вывешивала баннеры «Мы говорим на двух языках», когда надо было как-то сшивать страну», — добавил Антипович.

«Тему языка вытягивают политики. О ней надо не только забыть, а её нужно отпустить и идти дальше», — заявил социолог.