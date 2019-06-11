Wunderweib выбрал самые красивые русские имена для детей в Германии

Русские имена давно прижились в Германии, и некоторые из них широко распространены. Немецкий портал Wunderweib предлагает читателям собственную подборку самых красивых и милых русских имён для девочек и мальчиков, которые могут приглянуться родителям в Германии. По версии издания, это женские имена Алина, Полина, Дарья, Мила и Вика и мужские — Алёша, Коля, Максим, Вадим и Никита.

Русские имена давно прижились в Германии, но читателям, которые сразу подумали об Ольге и Димитрии, немецкий портал Wunderweib предлагает рассмотреть более интересные варианты.

Как сообщается в статье, на русском языке в мире говорят более 280 млн человек. Россия сама по себе — восхитительная страна с богатым историческим прошлым, и в том, что касается выбора имён для новорожденных, россияне тоже в тренде, отмечает журналист издания Марен Фритче. По её мнению, нет ничего удивительного в том, что имена для мальчиков и девочек звучат чудесно и имеют глубокий смысл. В своей статье Фритче выделяет десять самых очаровательных имён для детей по версии Wunderweib.

Одним из лучших вариантов для девочек стало имя Алина, которое сейчас широко распространено и в Германии. Имя означает «сияющая», «прекрасная», «благородная», утверждает издание. В России было и есть много балерин с таким именем — например, Алина Сомова, которая на данный момент является примой Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Полина — русский вариант имени Павлина, продолжает Марен Фритче. В свободном переводе имя означает «маленькая», «малышка». Милое уменьшительное прозвище от имени Полина звучит как Полли, и это действительно очаровательная и необычная альтернатива для всех родителей, которым немецкая версия имени — Паулина — кажется слишком распространённой.

Третьим в списке самых красивых женских имён на портале приводится имя Дарья — женская форма от имени Дариус, имеющего славянское происхождение. В свободном переводе имя означает «владеющая богатством». В Германии это прекрасное женское имя пока не очень хорошо известно, но ситуация может быстро измениться, считает журналист издания.

Мила — красивое имя, которое становится всё популярнее в Германии, и это неудивительно, учитывая его значение. В переводе Мила означает «милая» и «приносящая мир». Это имя славянского происхождения, оно представляет собой краткую форму от таких имён, как Камилла или Людмила, поясняет Wunderweib.

Однако фаворитом среди женских имён стала Вика, «победительница». Вообще-то, это имя имеет кельтское происхождение, но сейчас оно стало весьма популярной краткой формой от имени Виктория, рассказывает Марен Фритче.

Что касается самых красивых имён для мальчиков, среди них автор статьи выделила имя Алёша. По её мнению, это уменьшительно-ласкательная форма от мужских имён Алексей и Александр. А в англоязычных странах Алёша употребляется в качестве женского имени, уверяет журналист издания.

Коля — это ласкательная или краткая форма от популярного русского имени, известного в немецком языке как Николаус. В Германии оно тоже широко распространено благодаря своему красивому звучанию, считает Фритче.

Максим в свободном переводе означает «величайший». Это славянская форма от имени Максимус или Максимилиан. А если писать его как Maxime, это имя становится отличным выбором и для девочки, уверяет Wunderweib.

Вадим означает «властитель», «миролюбивый», утверждает издание. Мнения исследователей расходятся в том, что касается происхождения этого имени, потому что оно известно и популярно как в России, так и в Скандинавии. Вадим — это краткая форма или образование от русского имени Владимир, полагает автор статьи.

Однако настоящей классикой, которая никогда не выходит из моды, стало имя Никита. Оно означает «непобедимый». В России это одно из наиболее популярных имён для мальчиков. С тех пор как появился всемирно известный хит Элтона Джона, имя Никита стало часто встречаться и в качестве женского, в первую очередь, в англоязычных странах, сообщает Wunderweib.