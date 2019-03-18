MDR: в Германии школьники всё меньше уважают русский язык — и причин на то хватает

Пока канцлер ФРГ Ангела Меркель раз за разом удивляет знанием русского, школьники в Германии, однако, стремительно теряют интерес к изучению языка, на котором разговаривают 250 млн человек, передаёт MDR. И на это есть свои причины, подчёркивает журналист немецкой радиокомпании.

Несмотря на то что глава немецкого правительства Ангела Меркель «раз за разом удивляет» своими знаниями русского языка, в последнее время всё меньше школьников в Германии изучают русский, сообщает MDR.

«И на это есть свои причины», — подчёркивает автор статьи Андре Дамм.

Сегодня иностранный язык, на котором разговаривают 250 млн человек, «перестал пользоваться большим уважением» у немецких школьников, описывает ситуацию Дамм на примере федеральной земли Саксония-Анхальт.

Налицо «очевидная тенденция»: в 2005-2006 годах в школах Саксонии-Анхальта русский язык ещё изучали 17,3 тыс. учеников, тогда как в 2018 году таковых уже насчитывалось всего 12 тыс., отмечает журналист MDR.

В западных федеральных землях Германии снижение интереса к изучению русского у школьников хоть и не столь велико, преподавание русского языка там, однако, идёт «на очень низком уровне», пояснил в интервью MDR председатель Союза учителей русского языка Вильгельм Люкель.

По его словам, это связано с тем, что в стране закрываются институты славистики, готовить переводчиков стало гораздо сложнее, а многие будущие педагоги делают выбор в пользу других иностранных языков.

Кроме того, отметил Вильгельм Люкель, немецкие школы сталкиваются и с абсолютно практическими проблемами: годами многие опытные учителя попросту не преподавали русский язык из-за отсутствия спроса на него.