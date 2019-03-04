Independent: в Британии бьют тревогу — молодёжь теряет интерес к иностранным языкам

Всепартийная группа в британском парламенте объявила, что ситуацию с изучением иностранных языков в средних и высших учебных заведениях достигла «катастрофических» масштабов. Законодатели призывают правительство, бизнес и вузы срочно подключиться к решению этой проблемы, пишет The Independent.

Снижение знания иностранных языков среди британцев — это катастрофа для страны, для преодоления которой необходимо срочное вмешательство властей. С таким предупреждением выступила всепартийная парламентская группа (APPG), пишет The Independent.

Законодатели предлагают собственную национальную программу восстановления. По их словам, цель инициативы — кардинально изменить ситуацию с языковыми навыками британцев.

Авторы документа утверждают, что решением этого вопроса должны заниматься не только школы, но и правительство, бизнес и высшие учебные заведения. В частности, руководству колледжей и университетов советуют расширять языковые программы и не допустить закрытия уже существующих курсов.

Издание обращает внимание, что всё меньше британских школьников выбирают иностранные языки при сдаче обязательного экзамена. Популярность этого предмета также идёт на спад во многих университетах.

«Ухудшение языковых навыков в Великобритании катастрофично. В то время как наша страна стремится переосмыслить свою роль на международной сцене и стать лидером в торговле и дипломатии, нам нужно, чтобы знание языков стало нормой, а не исключением из правил», — заявила сопредседатель AAPG баронесса Джин Каззинс.

По данным BBC, уровень изучения иностранных языков в средних школах Соединённого Королевства достиг наименьшего значения с начала текущего тысячелетия. Причём больше всего этот спад затронул французский и немецкий.

Министр по школьным стандартам Ник Гибб считает, что овладение иностранными языками поможет учащимся «расширить горизонты» и позволит их стране оставаться «открытой миру». По его словам, правительство уже выделило ₤10 млн на программу изучения севернокитайского и собирается финансово стимулировать преподавателей иностранных языков.