SZ: немецкий политик призвал учить русский язык — пригодится

Из-за политического, экономического и культурного значения России в Европе и мире желательно, чтобы интерес к изучению русского языка вновь вырос, заявил вице-председатель парламента Баварии Маркус Риндершпахер. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung. «Тем, кто хочет улучшить отношения с Российской Федерацией, необходимо начать именно с языка», — констатировал немецкий политик.
Вице-председатель парламента федеральной земли Бавария Маркус Риндершпахер потребовал увеличить количество часов изучения русского языка в баварских школах, сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
По словам Маркуса Риндершпахера, из-за политического, экономического и культурного значения Российской Федерации в Европе и мире желательно, чтобы интерес к изучению русского языка вновь вырос.
«Взаимопонимание начинается с того, что язык другого понимают и на нём говорят», — констатировал вице-председатель парламента федеральной земли Бавария.
«Тем же, кто хочет улучшить отношения с Россией, необходимо начать именно с языка», — добавил немецкий политик.
Риндершпахер также напомнил, что русский — не только самый распространённый язык славянской группы и самый важный язык межнационального общения в странах бывшего Советского Союза, но и «играет важную роль» как один из шести официальных языков Организации Объединённых Наций.
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