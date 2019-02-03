Страна.ua: в ООН объяснили, почему правильно писать и говорить «на Украине»

В Организации Объединённых Наций дали разъяснения по поводу того, почему они используют конструкцию «на Украине», пишет Страна.ua. Её представители, в частности, указали на то, что в ООН использование русского языка регулируется его современными нормами, в соответствии с которыми в организации говорят и пишут «на Украине».

Представители ООН объяснили, почему правильно использовать конструкцию «на Украине», пишет «Страна.ua» со ссылкой на Twitter-аккаунт организации.



В частности, в ООН указали, что использование русского языка — одного из шести официальных языков организации — регулируется его литературными нормами, согласно с которыми следует употреблять конструкцию «на Украине».

Использование русского языка в ООН (одного из шести официальных языков Организации) регулируется литературными нормами современного русского языка, в соответствии с которыми в ООН говорят и пишут НА Украине

Как напоминает издание, пользователи социальных сетей изначально подвергли ООН критике за употребление словосочетания «на Украине» в посте, посвящённом эпидемии ВИЧ и СПИД в стране.

На Украине отмечается вторая по масштабам эпидемия ВИЧ/СПИДа в Европе.

В новом исследовании рассматривается проблема стигмы, ее последствий и потребности в психологической поддержке среди молодых людей, живущих с ВИЧ в Киеве и Одессе https://t.co/VKvITB2bJm — ООН (@UnitedNationsRU) 30 января 2019 г.

Часть пользователей при этом начали ссылаться на отрывок из «Справочника по правописанию и литературной правке» Д. Э. Розенталя, где используется вариант «в Украине». Между тем, как указывает справочная служба «Грамота. Ру», вариант написания «на Украине» — результат исторического развития языка на протяжении нескольких столетий, и именно он является литературной нормой, пишет «Страна.ua».