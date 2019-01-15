СТРАНА.ua: российская музыка завоевала украинскую молодёжь

Несмотря на чёрные списки, срывы концертов и запреты на въезд, молодые украинцы продолжают смотреть и слушать российских исполнителей. Как выяснила «Страна.ua», украинские подростки совершенно не задумываются о политкорректности своих музыкальных предпочтений и просто слушают песни, которые им нравятся.

Судя по рейтингу самых популярных запросов в Google, девиз Петра Порошенко — «Прочь от Москвы!», — значительная часть украинцев вовсе не разделяет. Как пишет «Страна.ua», несмотря на все чёрные списки, срывы концертов националистами и баны на въезд, украинцы, в том числе и молодёжь, продолжают смотреть и слушать российских исполнителей. Они без проблем смотрят их выступления онлайн, если не могут попасть на концерт вживую. Для этого есть YouTube и «ВКонтакте», запрет которого на Украине давно уже научились обходить.

Данные рейтинги говорят о том, что, несмотря на идеологическую пропасть и политизацию всех сфер жизни, включая искусство, Украину и Россию всё так же объединяет общее медиаполе, где популярны одни и те же песни, развлекательные шоу и кумиры. Данная массовая поп-культура живёт своей, отдельной от политической конъюнктуры, жизнью – в интернете, главным пользователем которого является украинская молодежь. И если она выбирает российский контент, значит на то есть причины.

Как пишет автор статьи, желание слушать российскую музыку у старшего поколения можно объяснить привычкой, выработанной десятилетиями, а вот популярность российских исполнителей у молодежи и подростков требует отдельного объяснения. Сегодня в музыке большой запрос на искренность. Важна не так сама песня, как трогательная, неподдельная история, стоящая за артистом. Выстреливает то, что живое, настоящее.

«Красивые дорогие клипы, снятые в Лос-Анджелесе, обвешанные золотыми украшениями певцы на дорогих тачках и в брендовой одежде – всё это уже не работает. Это признак времени, который, как мне кажется, происходит от социального неравенства в нашей стране. Шик и блеск никто не хочет наблюдать на фоне общей нищеты. Это, кстати, в том числе объясняет стремительный рост популярности рэп-исполнителей – потому что их песни понятные, простые, с улицы», – говорит глава музыкального пиар-агентства «Много Воды» Саша Вареница.

Сегодня, чтобы стать популярным, артист должен быть ближе к простому народу, поэтому большой популярностью пользуются рэперы. Их продвижению способствует та свобода, которую дает интернет – ни морализаторства, ни цензуры, ни понятий «формат/неформат», как на радио и телевидении. Здесь чем жёстче, чем больше ругательств и сленга, чем больше трэша – тем лучше. Закон популярности в интернете сегодня гласит: главное – чтобы не было скучно.

Украинский хип-хоп пока существует лишь в зародыше. Сейчас только-только начинают появляться артисты в нише украиноязычного рэпа – как, например, Alina Pash и Alyona Alyona. Но их слава еще не стала настолько массовой, чтобы их треки молодёжь напевала на школьных переменах и в клубах.

«Ключевое направление, которое сейчас слушает молодёжь, – это украинская поп-музыка. Не очень сейчас идут дела на рок-сцене. По крайней мере, не вижу ни качественного, ни количественного прироста новых групп. Зато все предпосылки есть к тому, что на Украине появится качественный хип-хоп. И именно украинский рэп станет основным лидирующим жанром в 2019 году», – прогнозирует Саша Вареница.

Но пока что первые строчки в ТОП-чартах и в наушниках подростков по-прежнему занимают узнаваемые российские рэперы. О дефиците качественной украинской молодежной музыки говорят и сами подростки.

«Почему я слушаю русскую музыку? Потому что её делают качественно. На Украине, на мой вкус, пока делать крутую молодежную музыку не научились. Я имею в виду именно танцевальную. Зайдите в клубы, послушайте – что там играет? В основном это русский хип-хоп. Не спорю, есть красивые украинские песни, но они не совсем молодежные. Это музыка для пенсичей», – объясняет журналистам школьник Павел из Киева.

Подросток описывает так называемый «обратный эффект квот». Из-за них музыки на украинском языке хоть и становится больше, но больше – ещё не значит лучше и популярнее. Поэтому если уже какая-то песня на украинском, что называется, "заходит", то её начинают круглосуточно крутить все радиостанции и музыкальные каналы. И в итоге вместо восхищения и гордости за украинское, песня, звучащая из каждого утюга, в какой-то момент уже начинает раздражать.

Однако, продолжает автор статьи, главная причина популярности русской музыки среди украинской молодёжи заключается в том, что для современных молодых людей вообще нет разницы, какую музыку слушать, для них важно – где слушать. А слушают они её в YouTube и «ВКонтакте». И в первую очередь слушают музыку на знакомом языке – русском. А русскоязычный интернет – это глобальный мир, в котором нет границ. И самую весомую долю там занимают именно российские исполнители. Более того, украинским группам, которые хотят раскрутиться, также выгодно рассчитывать на глобальную русскоязычную аудиторию, а не замыкаться в чисто украинской теме.

Опрошенные журналистами молодые украинцы говорят, что вообще не разбираются, чей артист.

«Что такое украинская музыка и что такое российская? Штамп в паспорте артиста? Это не имеет значения. Никто не смотрит, украинский это артист, русский, японский, таджикский. Если музыка хорошая, её будут слушать», – размышляет 17-летний Кирилл из Киева.

«Мне нет разницы, на каком языке поет артист. Если песня заходит, я её слушаю. Если нет – нет. Я не стану слушать песню на украинском языке, только потому, что она на украинском и это типа патриотично», – говорит ученик киевской гимназии Стас.

«Никто никого не осуждает за то, кого ты слушаешь. Нет такого, чтобы гнобили или обзывали за то, что ты якобы пропагандируешь музыку страны-агрессора. Наоборот, ты крут, если знаешь самых топовых исполнителей – не важно, из какой они страны, из России или Украины. Мы вообще в школе политику не обсуждаем, нам на все это наплевать», – говорит девятиклассница Яна.

Как заключает автор материала, современный подросток совершенно не задумывается о политкорректности своих музыкальных предпочтений. Он не заглядывает в чёрные списки СБУ, ему плевать на заявления политиков по обе стороны фронта. Он не хочет выяснять, кто прав и кто виноват. Всё, чего он хочет, это просто слушать песни, которые ему нравятся.