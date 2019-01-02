Euronews рассказал, какие возможности открывает иностранцам изучение русского языка

Знание языков в современном мире является одним из наиболее востребованных навыков. На сегодняшний день на русском языке говорят около 300 млн человек на планете. Бизнес, научное сотрудничество, просто общение между людьми: какие возможности открывает русский язык для иностранцев?

СЕРГЕЙ ЩЕРБАКОВ, корреспондент Euronews: Мы находимся в Санкт-Петербургском государственном университете. Ежегодно сюда, на филологический факультет поступают более 1500 иностранных студентов. Они приезжают сюда со всего мира изучать русский язык.

Кто-то хочет учить язык из любви к русской литературе, для других — это возможность обогатить профессиональные навыки.

Тед Фриштед приехал из Швеции. Он мечтает стать геймдизайнером, но при этом уверен, что русский будет ему весьма полезен.

ТЕД ФРИШТЕД, студент из Швеции: Я думаю, что Россия и местный рынок с точки зрения моей будущей профессии предоставляет немало возможностей. Поэтому я считаю, что знание русского языка, даже базовое — весьма ценный навык.

Впрочем Тед признаёт, что русский — не английский, и для овладения языком потребуется немало усидчивости.

ТРЕНТОН, студент из США: Да, русский – сложный язык. Особенно для нас, англофонов. Но именно это меня и сподвигло приехать в Россию. Я думал, что это прекрасная возможность для меня быть более заметным на рынке труда.

Трентон намерен провести в Петербурге год. После вернётся обратно в США — в Университет Юты, где продолжит изучать международные отношения. Однако, как быть тем, кто по той или иной не имеет возможности изучать язык в России?

Более полувека специалисты Института имени Пушкина разрабатывают уникальные методики преподавания русского иностранцам. Этот опыт лёг в основу глобальной онлайн-платформы, которая позволяет изучать язык с нуля или совершенствовать свои познания в русском дистанционно.

МАРГАРИТА РУСЕЦКАЯ, ректор Государственного института русского языка имени А.С.Пушкина: Потребность рынка труда в кадрах с русским языком составляет сегодня во всех секторах, во всех сферах около 125 млн человек. По всему миру огромное количество людей, которые очень бы хотели приехать в Москву, в Институт Пушкина, но такой возможности нет, а интернет и наш портал PushkinOnline дают такую возможность изучать русский язык. По сути, это электронная школа русского языка открытая, бесплатная, доступная всем.

Русскоязычные сообщества представлены на всех континентах. Наиболее многочисленное проживает в Европе. Так, например, в Германии русскоязычная община, по некоторым оценкам, насчитывает от 2 до 4 млн человек.

Поэтому наравне с английским, испанским или французским — русский язык входит в пятёрку наиболее популярных языков для изучения в школах и университетах.

БРИГИТТЕ ДРЕССЛЕР, профессор Института прикладной техники и экономики Берлина: В целом в Германии созданы хорошие условия для преподавания и изучения русского языка. В ряде земель, как, например, здесь, в Берлине, он официально входит в список предлагаемых к изучению в качестве второго иностранного в школах. Я также преподаю в университете. Мы всегда пытаемся показать нашим студентам, что владение русским языком улучшает перспективы трудоустройства.

В конце ноября в Берлине прошёл ежегодный съезд славистов со всей Европы, одним из организаторов которого выступило агентство Россотрудничество.

ЭЛЕОНОРА МИТРОФАНОВА, глава Россотрудничества: Россотрудничество — это система аналогичная, наверное, Alliance Française, Институту Гёте. Мы представлены в 81 стране. Везде практически мы преподаём русский язык. Потребность очень большая. И мы стараемся её покрывать не только своими курсами, но и в первую очередь подготовкой, переподготовкой преподавателей и поставкой современной учебной литературы.

Дата выхода в эфир 07 декабря 2018 года.