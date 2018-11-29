СТРАНА.ua: в Запорожье депутаты не смогли лишить русский язык статуса регионального

Депутаты городского совета Запорожья провалили голосование об отмене статуса русского языка как регионального. Как пишет «Страна.ua», проголосовали за отмену 22 депутата, в то время как для принятия решения необходимо было 33 голоса.

Городской совет Запорожья провалил голосование относительно предоставления русскому языку в Запорожье статуса регионального, Как передаёт «Страна.ua», депутаты в ходе заседания рассмотрели проект решения «Об отмене решений Запорожского городского совета».

Проектом решения была предусмотрена отмена решений горсовета «О предоставлении русскому языку в городе Запорожье статуса регионального языка», «О ретрансляции российских телевизионных каналов в запорожских кабельных сетях», «О защите прав жителей Запорожья на информацию», «О создании условий для дальнейшего развития русского языка в городе Запорожье», «О проведении в городе Запорожье совещательного опроса граждан по выявлению воли граждан города Запорожье по предоставлению русскому языку статуса государственного языка наряду с украинским».

Как отмечает издание, проект решения поддержали 22 депутата. Голосовали против – 0, не проголосовали 19 депутатов. Таким образом решение не было принято, поскольку для принятия решения необходимо было 33 голоса.