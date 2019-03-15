Times: британские школьники испытывают панику перед математикой

Некоторые учащиеся младших и средних классов британских школ испытывают панические атаки из-за математики, пришли к выводу учёные Кембриджского университета. Как сообщает The Times, страхи детей нередко вызваны натянутыми отношениями с учителями или неспособностью последних доходчиво объяснить предмет.

Уже в шесть лет маленькие британцы страдают от «панических атак из-за математики». Отчасти этому виной плохие учителя, считают исследователи Кембриджского университета.

Как сообщает The Times, по мнению экспертов, из-за страха перед математикой некоторые ученики попадают в «порочный круг» плохих оценок. При этом две трети детей, испытывающих ужас перед предметом, демонстрируют нормальные результаты на остальных уроках. Но когда дело касается математики, учащиеся теряются и не могут проявить свои способности в полную силу.

Учёные полагают, что некоторые проблемы появляются из-за непоследовательной манеры преподавания учителей, а также порой и из-за нехватки терпения со стороны педагогов. Кроме того, страх у учеников могут вызывать плохие отметки, проверочные работы и насмешки окружающих.

Исследователи призывают руководителей образовательных учреждений серьёзно отнестись к проблеме. По словам экспертов, из-за страха перед математикой учащиеся начальных и средних классов испытывают «трудно поддающиеся контролю негативные эмоции», начиная от ярости и заканчивая отчаянием. В некоторых случаях паника проявляется даже на физическом уровне. Также есть и те, кто на фоне своих страхов испытывает проблемы с поведением.

The Times отмечает, что в рамках исследования учёные наблюдали 1700 британских и 1000 итальянских школьников в среднем в возрасте от 8 до 13 лет. Учащиеся в целом испытывали чувство, что по сравнению с остальными предметами математика намного сложнее, поэтому теряли уверенность в своих силах. Дети постарше также отмечали, что их трудности с предметом связаны с конкретными учителями, которые непонятно объясняют предмет или с которыми не сложились отношения, что влияло на атмосферу в классе.

Один из авторов исследования Рос Маклеллан считает, что справиться со страхом учащимся может помочь переход на более лёгкий уровень. Это избавит отстающих от насмешек со стороны одноклассников и учителей и поможет им развить мотивацию для дальнейшего обучения. Также специалисты советуют родителям и учителям бороться с собственной тревожностью, поскольку дети нередко перенимают эмоции взрослых.