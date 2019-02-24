Bild: Венгрия заполняет демографическую яму не миграцией, а поддержкой молодых семей

Не миграция, а увеличение количества собственных детей — это правильный ответ на сокращение рождаемости, заявил в своём обращении к нации премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Для преодоления демографического кризиса он собирается обеспечить финансовую помощь многодетным семьям, впрочем, в самой стране к его инициативе относятся по-разному.

Семейство Шале живёт в пригороде венгерской столицы Будапешта. И их образ жизни понравился бы премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. У Юлии Шале и её мужа уже есть двухлетняя дочь. В июле на свет появится ещё одна. Они планируют завести ещё детей. Третьего точно. Задумались и о четвёртом, после того Орбан пообещал дополнительную финансовую помощь семьям с четырьмя детьми. Но финансовый стимул не играет главную роль в принятии этого решения, говорит 28-летняя Юлия Шале.

ЮЛИЯ ШАЛЕ: Я думаю, что не в этом должна заключаться главная мотивация. Мы всегда хотели иметь троих детей. Мы бы завели столько же, если бы финансовой поддержки не было.

Но, конечно же, семья c радостью воспользуется финансовой помощью венгерского правительства, призванной стимулировать демографический рост. Из всех стран Европы в Венгрии самая низкая рождаемость. Поэтому премьер-министр Виктор Орбан завлекает будущих родителей кредитами на автомобили и жильё. Многодетным матерям предлагает особая помощь.

В своём обращении к нации политик правонационалистического толка заявил, что не миграция, а увеличение количества детей — это правильный ответ на сокращение рождаемости. Каталина Гурко, председатель союза, защищающего интересы многодетных семей, считает финансовую помощь целесообразной.

КАТАЛИН ГУРКО, председатель венгерского Союза многодетных семей: Это даёт людям возможность создать семью и при этом не обанкротиться. Помогает им решиться на то, чтобы завести детей. Придаёт храбрости молодым людям и показывает им, что бояться нечего.

Мать и медсестра Лиза Лудман критически относится к орбановской программе поддержки семей.

ЛИЗА ЛУДМАН: Воспитание детей — это не вопрос денег. Без помощи бабушек, дедушек и нянек это невозможно. Если у вас есть дети, то работать получается только на неполную ставку. А работодателей, которые это разрешают, мало.

Из-за спорного закона, который вызвал в Венгрии массовые протесты, совмещать семью и карьеру станет ещё тяжелее. Этот закон даёт работодателям право требовать от своих сотрудников отработки 400 сверхурочных часов в год.

Дата выхода в эфир 22 февраля 2019 года