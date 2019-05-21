«Просто оставьте нас в покое»: Украина отреагировала на российскую критику языкового закона

Постпред Украины в Совбезе ООН Владимир Ельченко отреагировал на слова российского постпреда Василия Небензи об украинском языковом законе. Как пишет «Лiга», Ельченко заявил, что Украине не нужна «забота представителей власти страны-оккупанта — России», а нужно, чтобы Москва перестала лезть во внутренние дела соседней страны.
Украине не нужна «забота представителей власти страны-оккупанта — России», а нужно, чтобы Москва перестала лезть во внутренние дела соседней страны. Как пишет «Лiга», об этом у себя в Twitter написал украинский постпред Украины в Совбезе ООН Владимир Ельченко.
Издание отмечает: когда попытка Москвы провести заседание СБ ООН по украинскому языковому закону провалилась, российская корреспондентка процитировала слова российского постпреда Василия Небензи о том, что Москва «хотела послать сигнал, что для объединения украинского общества не нужно принимать языковые законы». На эти слова отреагировал Ельченко.
«Нам не нужны никакие сигналы. Просто оставьте нас в покое», — написал он.
Украинское издание подчёркивает, что «текст всей речи Небензи, составленный МИД РФ, как и все пять лет войны РФ против Украины, [состоит] из пропагандистских клише».
Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом республики, прокомментировал инициативу венесуэльского лидера Николаса Мадуро провести досрочные выборы в контролируемый оппозиционными силами парламент страны.
На финансирование нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Нижегородской области направят 6,7 млрд рублей в 2019 году, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Объём рынка автомобилей с пробегом в России в апреле 2019 года составил 482,2 тыс. единиц, что на 8,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на исследование «Автостата».
Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с министром экономики, науки и цифрового общества немецкой федеральной земли Тюрингия Вольфгангом Тифензее. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса Крыма составил $1,4 млн за четыре месяца 2019 года, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства сельского хозяйства.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Виктор Купчишин заявил, что боевики 21 мая начали наступление на позиции сирийской армии с применением танков.
Российский президент Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном выразил недоумение по поводу отказа некоторых стран обсуждать в СБ ООН украинский закон о языке.