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«Просто оставьте нас в покое»: Украина отреагировала на российскую критику языкового закона

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Постпред Украины в Совбезе ООН Владимир Ельченко отреагировал на слова российского постпреда Василия Небензи об украинском языковом законе. Как пишет «Лiга», Ельченко заявил, что Украине не нужна «забота представителей власти страны-оккупанта — России», а нужно, чтобы Москва перестала лезть во внутренние дела соседней страны.
«Просто оставьте нас в покое»: Украина отреагировала на российскую критику языкового закона
Reuters

Украине не нужна «забота представителей власти страны-оккупанта — России», а нужно, чтобы Москва перестала лезть во внутренние дела соседней страны. Как пишет «Лiга», об этом у себя в Twitter написал украинский постпред Украины в Совбезе ООН  Владимир Ельченко.

Издание отмечает: когда попытка Москвы провести заседание СБ ООН по украинскому языковому закону провалилась, российская корреспондентка процитировала слова российского постпреда Василия Небензи о том, что Москва «хотела послать сигнал, что для объединения украинского общества не нужно принимать языковые законы». На эти слова отреагировал Ельченко.

«Нам не нужны никакие сигналы. Просто оставьте нас в покое», — написал он.

Украинское издание подчёркивает, что «текст всей речи Небензи, составленный МИД РФ, как и все пять лет войны РФ против Украины, [состоит] из пропагандистских клише».

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