Independent: США отказались поддержать инициативу ООН по борьбе с пластиковыми отходами

186 стран приняли соглашение по отслеживанию экспорта пластикового мусора, сообщает The Independent. Отмечается, что США одними из немногих отказались подписать документ, принятый на заседании ООН, однако будут обязаны следить за транспортировкой отходов в страны, которые поддержали соглашение.

Практически все страны мира 10 мая в Женеве приняли «историческое» соглашение, регулирующее глобальный экспорт пластикового мусора, сообщает The Independent со ссылкой на ООН. Однако Соединённые Штаты стали исключением.

По данным издания, 186 стран согласовали обязательное для исполнения дополнение к принятой в 1989 году Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. Таким образом, каждая из них обязалась отслеживать тысячи видов пластиковых отходов, которые они вывозят со своей территории.

Исполнительный секретарь программы ООН по окружающей среде Рольф Пайет отметил, что соглашение позволит лучше регулировать мировую торговлю пластиком, которая приводит к загрязнению дикой природы и океанов.

«Это посылает очень сильный политический сигнал остальному миру — частному сектору и потребительскому рынку — о том, что назрела необходимость действовать. Страны решили сделать что-то, что воплотится в реальные действия на местах», — заявил Пайет.

При этом соглашение затрагивает продукцию, используемую в широком спектре отраслей, таких как здравоохранение, аэрокосмическая и пищевая промышленности, а также производство напитков.

По словам Пайета, соглашение может затронуть даже те немногие страны, которые его не одобрили. Так, отмечает The Independent, США будут обязаны следить за транспортировкой отходов в страны, которые документ подписали.