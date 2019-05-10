Le Parisien: Европа исчерпала лимит природных ресурсов на год и начинает жить «в кредит»

В этом году так называемый «День экологического долга» для Европы пришёлся на 10 мая, пишет Le Parisien со ссылкой на Всемирный фонд дикой природы. Ежегодно специалисты определяют, когда население Земли израсходует все возобновляемые природные ресурсы на текущий год. Цель такой акции — обратить внимание политиков и простых людей на экологические проблемы нашего времени.

Страны Евросоюза потребляют больше ресурсов, чем природа может им выделить, сообщает Le Parisien. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), в пятницу, 10 мая, Европа превысит определённый Землёй лимит на этот год. Если бы все люди на планете жили так же, как европейцы, для обеспечения их всем необходимым потребовалось бы три Земли, отмечает издание.

Как рассказывает французская газета, «День экологического долга» наступает всё раньше из-за того, что образ жизни западных стран не направлен на долговечное развитие. Для примера, в 1961 году для Европы этот день настал гораздо позже, 13 октября. Число и месяц меняются в зависимости от страны: так, в этом году Люксембург достиг своего предела к середине февраля, а в Румынии он наступит только в середине июня.

«С каждым годом мы продолжаем увеличивать дефицит природных ресурсов, занимая их у других стран и будущих поколений», — сетует Всемирный фонд дикой природы. Le Parisien отмечает, что эта проблема так же актуальна на мировом уровне: в прошлом году «День долга» всей планеты пришёлся на 1 августа, хотя в 1997 году наступил только в конце сентября.

Издание приводит выводы доклада WWF и другой неправительственной организации, Global footprint network. Согласно их исследованию, несмотря на то, что ЕС составляет только 7% всего населения Земли, он расходует 20% экологических ресурсов планеты из-за отлова рыбы, сельского хозяйства, лесоводства, строительства и выбросов углекислого газа. Если бы уровень потребления всего человечества был на таком же уровне, ему бы потребовалось 2,8 нашей планеты.

«Мы призываем политиков принимать необходимые меры: решения уже существуют, но их нужно реализовывать прямо сейчас!» — цитирует Le Parisien мореплавательницу Изабель Отисье, президента французского отделения WWF. Среди предлагаемых мер — утверждение общей сельскохозяйственной политики, направленной на сохранение природных ресурсов, плана против вырубки леса и контроля над рыболовецким промыслом.